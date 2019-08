Conte: “L’azione di questo governo finisce qui”

Giornata chiave per la crisi di governo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato in Senato per le comunicazioni sulla crisi di governo. Conte, tra Salvini e Di Maio, ha annunciato la fine dell’esperienza del governo gialloverde e l’intenzione di rassegnare le dimissioni da presidente del Consiglio nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «La decisione della Lega di interrompere esperienza governo a fini elettorali la reputo grave», ha detto Conte, che ha definito le mosse di Salvini come «irresponsabili». «Le scelte compiute e i comportamenti adottati in questi giorni dal ministro dell’Interno», ha detto Conte, «rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale». Contestazioni sono partite dai banchi della Lega. Applausi da parte dei Cinque Stelle.

Dopo il discorso di Conte, Salvini ha lasciato i banchi del governo, spostandosi verso i banchi della Lega. Il leader del Carroccio ha replicato accusando i Cinque Stelle di un «accordo di potere e spartizione con il Pd», chiedendo di andare a elezioni anticipate e rimettere le decisioni nelle mani degli italiani. «Se invece volete completare il percorso di riforme che abbiamo cominciato, noi ci siamo. Se volete governare con Renzi, Lotti e Boschi, auguri e spiegatelo agli italiani». Salvini ha inoltre rivendicato le sue azioni di governo, dicendo a Conte: «Bastavano Saviano, Travaglio o Renzi, non il presidente del Consiglio per ricevere tutta questa sequela di insulti».

L’intervento di Conte è stato una arringa contro il vicepremier Salvini, ormai ex alleato di governo, accusato più volte di avere «scarsa cultura istituzionale». Rivolgendosi a Salvini con «caro Matteo», Conte ha detto: «Preoccupa che tu chieda pieni poteri e invochi le piazze». La decisione del leader della Lega, ha aggiunto Conte, «viola il solenne impegno che Salvini aveva assunto con il contratto di governo firmato con i Cinque Stelle». I tempi della crisi di governo comportano «gravi rischi per il nostro Paese. Con le elezioni anticipate in autunno, il rischio di ritrovarsi in esercizio finanziario provvisorio è altamente probabile».

Tredici giorni fa, Matteo Salvini, dopo che la maggioranza M5S-Lega si era spaccata sulla Tav Torino-Lione, è andato a Palazzo Chigi per annunciare a Conte l’intenzione di porre fine all’esperienza dell’esecutivo gialloverde, con l'obiettivo di capitalizzare il consenso delle europee di maggio, chiedendo le urne anticipate.

Il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha elogiato Conte in una lettera aperta su Facebook: “Caro Giuseppe, oggi è un giorno molto importante. Il giorno in cui la Lega dovrà rispondere delle proprie colpe per aver deciso di far crollare tutto, aprendo una crisi di governo in pieno agosto, in spiaggia, solo per rincorrere i sondaggi. Oggi, al Senato, i ministri M5S saranno al tuo fianco. Ci presenteremo in aula a testa alta. Tutti, ognuno di noi, sa di stare dalla parte giusta della storia”. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24 ha detto invece: «Che senso ha un governo 'contro' Salvini con tutti dentro? Un governo deve essere forte, per poter fare».