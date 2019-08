Alex Kerr: “Ecco perché il vero leader culturale dell'Estremo Oriente è ancora il Giappone”

Lei lavora molto con i governi locali giapponesi. Quali sono le principali richieste che riceve?

In Giappone sono successe due cose. Molto più tardi rispetto all’ Italia c’è stato il problema dello spopolamento delle piccole città. In Italia ci sono piccoli centri che regalano case per attivare il rientro di residenti, e lo stesso succede qui. In Giappone il problema è ancora peggiore perché ci sono intere parti che stanno morendo. L'agricoltura sta crollando, la pesca sta crollando, la foresta sta morendo, le piccole città sono svuotate ecc. Fino ad oggi si è cercato di risolvere il problema con la speculazione edilizia, costruendo strade e edifici che non servono e non sono utilizzati. Adesso quel tempo è finito. Si è capito che non funziona e che è insostenibile. Finalmente abbiamo un nuovo apprezzamento da parte dei giovani per le cose antiche e alcuni scelgono di venire a gestire queste cose.

Lei è arrivato in Giappone molto tempo fa, molto prima che diventasse “di moda”. Cosa ne pensa di tutto questo turismo?

Il mio ultimo libro (ndr: scritto in giapponese col titolo di 観光亡国論Kankō Bōkoku ron – letteralmente “Trattato sulla distruzione del paese a causa del turismo”) riguarda proprio il problema del sovraffollamento turistico. Credo che il turismo in Giappone continuerà a crescere e che questo renderà molto felici politici e burocrati. Però a Kyoto, per esempio, le persone non ne sono felici. Sono disturbate da tutto questo turismo. Nella sfera burocratica giapponese è come se esistesse il tasso “on” ma non quello “off”: quando inizia un processo non si ferma più. Questo è quello che stiamo vivendo ora con il turismo in Giappone. La gente ha molta consapevolezza che questo sia un grosso problema.

Il turismo però porta anche dei benefici economici…

Il Giappone ottiene certamente dei benefici dal turismo, ne ho parlato molto. L’economia giapponese è stata ferma per molto tempo. In Italia la gente pensa che il Giappone sia un Paese ricco e che l’Italia sia un Paese povero ma se guardiamo bene al prodotto nazionale lordo pro capite, è uguale. Il Giappone è il 24esimo Paese nel mondo: non fa parte dei primi 20 Paesi più ricchi. L’Italia è al 25esimo posto. La differenza è solo del 5%. Il Giappone nel ’92 era al secondo posto, ora invece è al 24esimo. L’Italia è salita, il Giappone è sceso. Per questo motivo il Giappone ha disperatamente bisogno dei turisti e avere stranieri che vengono a portare un po’ di aria fresca e in questi vecchi rigidi sistemi è positivo. Basti pensare al design degli hotel e dei ristoranti, per anni hanno guardato solo al mercato interno, hanno fatto hotel orribili e Tokyo ha perso la battaglia in modo totale tanto che tutti i migliori hotel nella fascia 4/5 stelle sono stranieri. Ora, finalmente anche i giapponesi hanno imparato a costruire hotel molto belli. C’è poi stata la tendenza a distruggere le case antiche per fare spazio a bed and breakfast e a case di lusso. Anche a Kyoto è andata così ma l’arrivo del turismo sta comunque aiutando a salvare qualcosa. In questo mio ultimo libro propongo la tesi che, come ogni industria, anche quella del turismo abbia bisogno di essere gestita. Il Giappone ha bisogno di un altro sistema, deve gestire meglio il traffico turistico.

Qual è dunque il messaggio che vuole mandare ai lettori dei suo libri?

Il Giappone è forse l’unico Paese in Asia che, nonostante i disastri del passato, è ancora culturalmente in vita. Per esempio, viaggiare in Cina è piuttosto noioso, perché lì la cultura è morta e il governo attuale è impegnato a creare qualcosa di distopico. In Cina esistono ancora incredibili resti archeologici, città giganti in splendide condizioni. La Cina ha molto da far vedere ma sotto non c’è niente, se vai nei templi buddhisti incontri impiegati municipali. Hanno ucciso la cultura tradizionale. Ma non è tutto così semplice: il messaggio che vorrei mandare è quello della fragilità del Giappone. Il Giappone ha subito enormi danni e rispetto all'Occidente, l'Asia ha subito un drastico shock culturale, si tratta di un sistema forte e fragile allo stesso tempo. Ci sono parti di questa cultura che stanno morendo o sono morte. Il mio è anche un monito a riconoscere e a valutare questa fragilità per poterla salvaguardare. In Giappone persiste comunque una sorta di pienezza. Esistono ancora molte persone che sono interessate alla cultura e che sono depositarie di antiche tradizioni. Qualcosa che non è più possibile fare il Cina.