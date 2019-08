Di Maio in peggio: ecco come il leader immobile ha visto morire il governo gialloverde

Per tre ore e un quarto non ha pronunciato una parola. Luigi Di Maio è stato lo spettatore impotente della crisi andata in scena ieri al Senato. Il progetto politico gialloverde che ha voluto, creato e difeso fino all’ultimo respiro è morto sotto le picconate di diritto costituzionale date da Giuseppe Conte contro Matteo Salvini. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle è rimasto impassibile e ha assistito con un certo masochismo allo show del presidente del Consiglio. Lo ha fatto come un bambino che dopo aver spaccato la finestra col pallone, in silenzio guarda sorridendo il papà che se la prende con il fratello maggiore. Ma non sa che entrambi andranno in castigo. Perché il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha fatto capire che vuole la testa di Di Maio, o meglio il suo ministero, per dare il via libera a un governo istituzionale con il Movimento Cinque Stelle.

In meno di due settimane il capo politico del M5S ha perso tutto quello per cui aveva lottato negli ultimi 14 mesi. E lo ha fatto senza poter incidere in alcun passaggio di questa crisi. Non aveva previsto l’annuncio di Salvini, non ha saputo e forse non ha voluto adottare contromosse particolari, limitandosi a scrivere alcuni post piccati dal sapore tardo adolescenziale: «A Salvini ormai non voglio neanche dire ciao». L’unica stella polare della strategia di Di Maio è stata fin da subito il taglio dei parlamentari. Una trincea politica per vincere almeno una battaglia identitaria e non essere ricordato come il leader che ha rinnegato tutti i totem del Movimento. Una mossa utile per spostare la fine della legislatura un po’ più in là. Fino all’ultimo la speranza è stata quella di ricucire con Salvini, ma il controllo del Movimento gli è sfuggito dalle mani. L’iniziativa l’ha presa il fondatore Beppe Grillo che lo ha commissariato imponendo la linea politica del non voto e riunendo la squadra di governo nella sua villa a Bibbona. Davide Casaleggio sembra aver scaricato il capo politico del M5S e aver dato il via libera alla trattativa col Partito democratico.