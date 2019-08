Il prossimo problema dell’Occidente si chiama Iran (e ce lo siamo andati a cercare)

Ma ciò che più pare rilevante sono le ragioni per cui le autorità di Gibilterra, territorio britannico d’oltremare, ha deciso il dissequestro, nonostante la richiesta di Washington di non farlo e di trasferire invece la nave agli Usa. Il governo statunitense, spiega il New York Times, aveva infatti denunciato che in quella petroliera erano coinvolti vari soggetti legati ai Guardiani della rivoluzione, recentemente inseriti nella lista Usa delle organizzazioni terroristiche. Ma Gibilterra ha invece sostenuto che le sanzioni Usa contro l’Iran non si applicavano all’Unione europea.

Una presa di distanza significativa, che potrebbe indicare non solo un ruolo attivo della stessa Gran Bretagna (principale alleato Usa in Europa) nel tentare una distensione nella crisi, ma anche un’ulteriore affermazione della volontà europea di non soggiacere alle sanzioni Usa - benché tale determinazione fatichi tuttora a passare (come dimostra la lenta partenza di Instex, lo strumento finanziario alternativo per far riprendere gli scambi economici con Teheran) dalle parole ai fatti.

Il fatto è che, nonostante il discreto attivismo di Zarif su Twitter e sui media Usa, Teheran non ha ancora sviluppato una politica comunicativa efficace per far passare la propria percezione e narrativa dei fatti in modo altrettanto pervasivo di quello dei suoi antagonisti internazionali. Contribuendo così alla propria cronica debolezza sul piano mediatico, rispetto al ‘mainstrem’ che origina tra i suoi rivali.

Per fortuna che proprio dal Regno Unito, ora governato da Boris Johnson, giunge un approccio analitico (e autocritico) particolarmente interessante. È quello dell’ex ministro degli esteri britannico Jack Straw, autore di The English Job. Understanding Iran and Why It Distrusts Britain (Biteback, 2019). Il quale in particolare osserva come i poteri deputati al controllo sociale e alla repressione del dissenso nella Repubblica Islamica (dalla magistratura alla potente intelligence dei Pasdaran) non dipendano affatto dal presidente e dal suo governo né rispondano al parlamento, ma agiscano in autonomia e facendo riferimento solo alla Guida suprema. Evidenziando in questa dicotomia uno dei problemi principali del sistema iraniano, Straw sottolinea come – vista anche l’insofferenza di molti iraniani verso la Repubblica Islamica o perlomeno verso le sue storture, dalla corruzione alle diseguaglianze sociali e alle libertà negate – all’Iran sia necessaria una riforma interna che restituisca agli organi eletti il controllo delle “forze coercitive” che restringono il campo dei diritti umani e civili nel Paese. Ma perché questa riforma interna possa compiersi, la comunità internazionale è chiamata ad agire “non con i metodi occulti cui ha fatto ricorso in passato con tanto disastrose conseguenze – si legge in una delle anticipazioni del suo libro apparsi sulla stampa britannica – ma nel comprendere e rispettare l’Iran e la sua gente, nel lavorare per porre fine al suo isolamento e nel denunciare il persistere degli eccessi del regime”.