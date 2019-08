Cari mamma, papà, nonni e zii: regalate una pensione ai vostri figli e nipoti

La pensione pubblica dei bambini o ragazzi d’oggi, per quanto lontana, è un tema cruciale nella vita di ognuno di loro. Non si può prevedere il futuro e tanto meno il percorso lavorativo che affronteranno: studieranno all’università, lavoreranno per un certo periodo all’estero, prenderanno un anno sabbatico dopo la maturità? Chi può dirlo. Quel che è certo è che la loro pensione pubblica molto probabilmente non sarà delle più “ricche” e va necessariamente integrata. In questo i genitori, i nonni o gli zii possono giocare un ruolo fondamentale facendo ai propri figli e nipoti il regalo più prezioso e utile tra cui scegliere: iscriverli ad un fondo pensione. Un domani, quando saranno maturi, sarà un dono anche di gran lunga apprezzato.

Iscrivendo ad un fondo pensione un minore come soggetto fiscalmente a carico o uno studente, oltre a costruire loro una pensione di scorta finché non ci riescono totalmente in autonomia, gli si regala uno strumento agevolato e tutelato come nessun altro e soprattutto del tempo prezioso per risparmiare.



