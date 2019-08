Non c’è niente da ridere (e la battaglia con Salvini inizia adesso)

No, non c’è niente da ridere, perché la crisi non ha esiti certi, per nulla. Sergio Mattarella, non a caso, ha dettato tempi strettissimi per le consultazioni, perché non vuole vedere le istituzioni italiane cucinate a fuoco lento dalle tattiche esasperanti di Lega, Cinque Stelle e Pd. Allo stato attuale, certo, una maggioranza giallo-rossa rappresenta l’opzione più probabile, per il proseguo della legislatura, ma Zingaretti e Di Maio già sono divisi sul ruolo di Conte, che i Cinque Stelle vorrebbero di nuovo a Palazzo Chigi, a differenza dei dem. Sicuri sicuri che la trattativa finirà con una fumata bianca? Sicuri sicuri che alla fine non possa prevalere l’ipotesi di un Conte Bis con la Lega di nuovo in maggioranza? Sicuri sicuri che anche se i quattro quinti del Parlamento non vogliono le elezioni non si finisca davvero dritti alle urne per mancanza di alternative? Sicuri sicuri che non ci ritroveremo quel Salvini che oggi diamo per morto a giurare al Quirinale, tra un paio di mesi?

No, non c’è niente da ridere, ma c’è da lavorare sodo sull’unica opportunità possibile per cambiare le priorità dell’Italia, a partire dall’azione parlamentare e di governo di una nuova maggioranza che assuma i temi dell’emergenza climatica e dell’emergenza giovani come prioritari, anziché soffiare sul fuoco degli psicodrammi dell’invasione dei migranti, o di regali a pensionati ed evasori fiscali. Se in Parlamento c’è una maggioranza che pensa che tagliare il cuneo fiscale sia più importante della flat tax, che il tempo pieno a scuola per tutti i bambini italiani venga prima di Quota 100, che un grande piano per azzerare la produzione di CO2 entro il 2050, o per dimezzare i consumi energetici delle case italiane, sia meglio di qualunque sussidio per rilanciare l’economia, che la sicurezza passi da progetti di accoglienza come gli Sprar e non dai lager e dai respingimenti dei decreti sicurezza uno e due, che serva investire in start up, ricerca e innovazione anziché nazionalizzare le perdite di Alitalia, di nuovo, ne saremo ben contenti. Ma non pensate che saremo altrettanto felici di un governicchio che si limiti a evitare l’aumento dell’Iva, e che passi mesi a litigare sugli 80 euro e sul reddito di cittadinanza. Pd-Cinque Stelle è un mezzo, non un fine.