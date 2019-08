La rivoluzione è già finita: il Palazzo si è mangiato Salvini (e pure i Cinque Stelle)

Niente male anche la compiuta evoluzione di Giuseppe Conte, come aspirato dal suo ruolo istituzionale. Il premier che s’era presentato come “l’avvocato degli italiani”, il garante del contratto tra le forze populiste, diventa arbitro delle forme e cerimoniere d’una liturgia per una crisi ordinata. Rampogna, nella sua comunicazione a Palazzo Madama, la Lega per gli strappi istituzionali, definisce Salvini “pericoloso”, “inquietante” e “inaffidabile” per i suoi acuti populisti ma bacchetta anche quei Cinquestelle che mentre lui parla s’allontanano dall’aula o vociferano. Anche a loro Conte dà lezioni di grammatica istituzionale.

Appunto i Cinquestelle. Che apprendono in fretta la lezione. Il grillino Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato d’una forza che in rottura coi vecchi protocolli aveva annunciato un futuro in streaming e promesso di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, risponde così a chi gli chiede con chi faranno il governo i Cinquestelle: “Lo diremo a Mattarella in sede di consultazioni”. Una risposta che forse nemmeno Arnaldo Forlani avrebbe dato così ingessato.

Per non parlare di Matteo Renzi, il rottamatore – il mai nel mio nome un’alleanza Pd Movimento Cinquestelle - il primo adesso, dopo le retoriche contro la palude, a chiedere un governo di legislatura, a togliere ogni veto non solo su Conte, ma persino su Di Maio, perché “mai nella storia repubblicana si è votato in autunno e un motivo ci sarà”.

E poi Berlusconi, il decisionista liquidatore del teatrino della politica che si ritrova un partito sospeso tra il miraggio d’una futura coalizione vincente di centrodestra al governo e il più realistico approdo all’idea d’un sostegno a un governo Ursula. Magari, a proposito di permanenze, con la benedizione di Romano Prodi. Certo, i suoi dicono pubblicamente che si deve andare al voto, la linea ufficiale di Forza Italia è questa, ma fonti interne al partito raccontano di molti azzurri sempre più attratti dalla prospettiva d’un governo di legislatura. Per durare, per evitare l’annessione alla Lega salviniana, per ancorare il centrodestra all’Europa. “Perché dobbiamo esserci anche noi” riassume Gianni Letta pratico – sempre a proposito di permanenze - la cui voce non ha mai smesso in questi giorni di percorrere il corridoio che porta all’orecchio del Cavaliere.

E così la liturgia si conclude con Conte che prima di salire al Colle per rimettere il mandato ha l’ultima parola in Parlamento dove chiude a ogni possibilità di ripensamento e respinge la tardiva offerta leghista di ripensarci, per serietà e amore delle istituzioni.