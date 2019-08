Il governo gialloverde è morto. Ma ora chi trova i 23 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva?

Giuseppe Conte si è dimesso, Matteo Salvini si è suicidato politicamente, il sovranismo gialloverde è stato archiviato. Tutto bellissimo per chi odia il leader della Lega. Ma il problema per i conti italiani rimane sempre quello: non si capisce dove il futuro governo troverà i 23 miliardi e 100 milioni per evitare l’aumento automatico dell’Iva ordinaria dal 22% al 25% e quella agevolata dal 10 al 13%. Ci dispiace rovinare la festa dei politologi impegnati a interpretare le consultazioni del Quirinale, però nessuno ci ha spiegato come evitare una legge di bilancio “lacrime e sangue” senza fare ancora più debito. Non lo ha spiegato Matteo Renzi, il primo a chiedere un governo “No Tax” per scongiurare la recessione, né il segretario del Pd Nicola Zingaretti che non ha inserito la soluzione nei suoi cinque punti imposti al Movimento Cinque Stelle per formare il governo di legislatura. Figuriamoci se la risposta arriverà da Luigi Di Maio che avrebbe volentieri continuato il governo Conte se non fosse stato per la decisione di Salvini di far cadere tutto. L’ironia della crisi d’estate è che l’unico ad avere una soluzione concreta è proprio il leader della Lega. Ovvero una manovra suicida per i conti italiani da almeno 50 miliardi, presi a debito, per finanziare la flat tax e disinnescare le clausole di salvaguardia. Un azzardo economico che porterebbe a una guerra coi mercati, farebbe aumentare lo spread e scatenerebbe l’aumento vertiginoso dei tassi d’interesse dei titoli di Stato italiani. Ricordiamo che solo nel 2018 l'aumento dello spread ci è costato la bellezza di 5 miliardi in più di interessi, oltre i 65 che l'Italia ripaga ogni anno ai suoi creditori. Con 70 miliardi potremmo finanziare sette flat tax, ma il piatto piange.

L’aumento automatico dell’Iva non è una decisione politica che il prossimo governo può scegliere di non adottare, ma una legge. Il governo Conte ha promesso alla Commissione europea 23 miliardi di entrate per tenere sotto controllo il debito pubblico. Un’ipoteca sui nostri conti pubblici scritta nero su bianco per garantire a Bruxelles che in un modo o nell’altro quei soldi sarebbero arrivati comunque nelle casse dello Stato. L’azzardo politico di M5S e Lega che hanno speso miliardi per finanziare a debito il reddito di cittadinanza e quota 100 promettendo agli italiani che il prodotto interno lordo dell’Italia sarebbe cresciuto dell’1,5% all’anno e avrebbe permesso di ripagare tutto. Dopo 14 mesi di governo il Pil è a zero. Per non parlare dei 18 miliardi che lo Stato avrebbe dovuto guadagnare dalle privatizzazioni. Ma finora non è entrato un euro da quel fronte.