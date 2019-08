Meglio non votare: ecco perché la campagna elettorale sarà un incubo (se ci sarà)

La frase del momento è «Non abbiamo paura del voto». La dicono tutti salendo alle consultazioni al Quirinale, destra, sinistra, Cinque Stelle e ovviamente Matteo Salvini che del voto anticipato è lo sponsor apparentemente più deciso (in realtà un Conte-bis gli sarebbe andato benissimo): un mantra, una giaculatoria o forse un esorcismo. «Non abbiamo paura del voto» per farsi coraggio e per nascondere l’ovvio dato di realtà, e cioè che del voto hanno paura tutti, anche quelli che minacciano mobilitazioni di piazza per pretenderlo, perché arrivati alla dodicesima campagna elettorale in 14 mesi (Politiche, europee più nove campagne regionali vissute tutte come decisivi test nazionali) nessuno sa più come gli italiani potrebbero reagire, chi potrebbero premiare, chi condannare a morte.

La possibile campagna elettorale d’autunno può essere immaginata fin da ora nei suoi tratti essenziali. Sarà un corpo a corpo, un’ordalia, oltreché la solita festa delle promesse deliranti. La Lega ha già cominciato a scrivere le cambiali da sventolare davanti agli elettori: 50 miliardi tra tagli di tasse, investimenti e grandi opere per la manovra di fine anno, che calcolando anche la questioncella dell’Iva potrebbe così arrivare alla cifra record di 73 miliardi. I vincoli di bilancio? Chissenefrega. L’Unione tornerà ad essere il Grande Satana della propaganda leghista. Matteo Salvini ha aperto il fuoco fin dal suo intervento di martedì in Senato – «Francia e Germania se ne fregano delle regole con cui stanno rovinando un popolo di 60 milioni di persone» – e ha restituito mano libera al suo luogotenente anti-euro Claudio Borghi, che ieri ha rilanciato l’idea di un’uscita dall’euro addirittura per motivi “di sicurezza nazionale”. Poi, come è ovvio, ci saranno i temi Law&Order. Se “Ruspe” e “Pacchia finita” sono stati gli slogan 2018, non osiamo immaginare quelli 2019. Tabula rasa, napalm, kaputt.