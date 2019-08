Cambiate l’Italia, Pd e Cinque Stelle. Altrimenti i popcorn li mangia Salvini

Il problema vero di Pd e Cinque Stelle, ognuno a suo modo, è di essersi piegati a quella narrazione e averla fatta propria. Entrambi cercando di farla propria almeno in parte - il Pd con Minniti, l’anticipo pensionistico e la retorica dell’Europa-sì-ma-non-così. i Cinque Stelle con l’adesione acritica, almeno per i primi mesi, all’agenda di governo di Salvini -, entrambi criticandola ferocemente, a stretto giro - valgano per tutte le giravolte di Renzi e Conte-Di Maio-Toninelli sull’immigrazione. Errori gravi, entrambi. Perché la vera mossa giusta sarebbe stata quella di parlare d’altro. Di spiegare agli italiani che non c’è nessuna emergenza migranti, che non c’è nessuna necessità di anticipare le pensioni, che non c’è nessun motivo al mondo per battibeccare un giorno sì e l’altro pure con una Commissione Europea che ci ha concesso regolarmente tutta la flessibilità che volevamo.

I temi ci sono, sono da una vita sul tavolo, e fa piacere il documento della direzione Pd, tanto criticato per la sua vaghezza, li richiami: la questione ambientale, prima di tutto, che un’estate di incendi ed eventi climatici estremi dovrebbe aver dimostrato essere cruciale. La questione dell’esclusione dal mondo del lavoro di donne e giovani, le vere vittime del declino economico italiano, nonché ingredienti cruciali per invertire la rotta. L’importanza di investire in istruzione, formazione, cultura, capitale umano ditela voi come preferite, per far ripartire l’economia italiana, un’economia di trasformatori, il cui unico petrolio si chiama cervello, la cui unica tensione possibile è quella all'innovazione continua. La necessità di ricostruire un sistema di protezione sociale nuovo, universale e inclusivo, che vada oltre un’esistente che tutela solo chi ha un contratto a tempo indeterminato e chi va in pensione.