Grazie Salvini, con quota cento si svuotano uffici e ospedali

A rischio, per ora, ci sono Comuni, Regioni e Province. E soprattutto gli ospedali. Ma da settembre si aggiungerà anche la scuola. I sindacati lo avevano anticipato e ora a confermarlo arrivano i dati dell’Inps sulle prime uscite dei lavoratori pubbilci che hanno fatto ricorso a quota 100: il governo gialloverde ormai morente ci lascia in eredità una pubblica amministrazione che si sta svuotando e che rischia di non garantire più i servizi essenziali. Sarebbero circa 11mila i dipendenti pubblici “centisti” che hanno già lasciato o che lasceranno gli uffici entro fine agosto, primo mese utile per andare via per chi nella pa aveva già maturato i requisiti al momento dell’entrata in vigore del nuovo meccanismo di pensione anticipata.

Gli assegni già liquidati con quota 100 sono circa 9mila, a cui si aggiungerebbero quindi altri 2mila. E otto dipendenti pubblici su dieci di quelli che escono ad agosto arrivano da enti pubblici e sanità. Da Regioni, Comuni e Province proviene il 55,1% delle domande di pensionamento anticipate, per un totale di 5.694 sulle 10.336 del settore pubblico. Segue la sanità con 2.344 domande, il 22,7%, soprattutto tra i paramedici, tecnici e amministrativi (2.023). Sono 1.612 quelle che fanno riferimenti al personale civile di ministeri e agenzie fiscali. Mentre gli altri comparti, per ora, si mantengono su cifre piuttosto basse: 211 per gli enti di previdenza, 50 per le autorità indipendenti, altri 50 per università e accademie, 48 per enti e istituzioni di ricerca come Istat o Cnr. Sotto la voce “altre” amministrazioni se ne registrano invece 327.

A essere più colpiti, mette in guardia il segretario generale della Fp Cgil Serena Sorrentino, sono quindi «i comparti della pubblica amministrazione dove il lavoro è più faticoso ma che paradossalmente sono proprio quelli che erogano direttamente servizi ai cittadini». E a settembre sarà la volta delle uscite dalla scuola, che resta il comparto più popoloso della pubblica amministrazione.