Zingaretti torna al centro della scena: ora i giochi del Pd di governo li fa lui

"E' il momento di dare forza a Nicola, se spacchiamo il Pd il nostro tentativo verrà del tutto vanificato". E' con queste parole che Matteo Renzi ha dato il via libera ai suoi per votare a favore della relazione con cui Zingaretti ha introdotto la Direzione dem e tracciato la linea di quello che sarà l'atteggiamento del Pd in sede di consultazioni e di conseguente trattativa per la formazione di un nuovo governo.

C'era grande attesa per la riunione del parlamentino del Pd, tornato ad essere il perno centrale di un'eventuale nuova maggioranza. A chi pensava che il partito si sarebbe potuto spaccare, i dem hanno risposto con un'inedita e sbandierata unità. Un'unità che, per una volta, non sembra di facciata, ma che, in questo momento conviene a tutti. Al segretario, in primis, accusato negli scorsi giorni di subire l'iniziativa del suo ingombrante predecessore. E allo stesso Renzi, che senza il sostegno di tutto il Pd non avrebbe alcuna speranza di vedere il suo disegno portato a compimento.

Zingaretti si riprende dunque la scena, con due mosse importanti e ben calibrate. La prima consiste nell'elenco dei cinque punti programmatici su cui il Pd è disposto a ragionare per formare un "governo della svolta". Cinque punti non casuali, tutt'altro che scontati, che impegnerebbero la nuova maggioranza a sostenere un esecutivo in netta rottura con quello sovranista che imperversato fino all'altro ieri. E poi la richiesta, categorica, di discontinuità, senza la quale il segretario dem non ha neppure intenzione di sedersi al tavolo della trattativa.