Volete dare slancio alla carriera? Approfittate dell’estate

La priorità è il relax. Ma mai sottovalutare il ruolo dell’estate per il proprio lavoro. Le vacanze sono anche un ottimo momento per prendersi del tempo per sé, fare bilanci e riflettere sul proprio futuro. Elaborando nuove idee e progetti. E, perché no, magari anche per mettersi ancora in gioco e investire sulla propria formazione.

Il relax dell’estate dà spazio alla carica e alla creatività necessari per un “refresh professionale”. Le vacanze studio all’estero per perfezionare una lingua o impararne del tutto una nuova sono, ad esempio, un ottimo connubio per viaggiare e apprendere, dando così slancio e nuove opportunità alla propria carriera. Non solo. Le summer school, per giovani e adulti, attivate da università ed enti culturali su svariate tematiche, dai Big Data alla programmazione digitale, possono essere anche una buona soluzione per apprendere e allargare il proprio network. Sia in Italia sia all’estero. Linkedin è molto utile, ma gli incontri di persona lo sono molto di più.