Fausto Bertinotti: “Se la sinistra teme di andare alle elezioni, allora non esiste più”

Tutto nasce, però, da una legge elettorale controversa. Crede ci sia bisogno di rimetterci mano?

Urge, anche se non vedo chi la possa fare. Bisognerebbe tornare al proporzionale, dopo tutto questo disastro. Così da ristabilire un minimo di rapporto tra il votante e la scelta. In quanto a mio parere abbiamo e stiamo vivendo in un regime che ha l’apparenza di una democrazia e la struttura di una oligarchia. Noi siamo chiamati a votare per chi va al governo, ma non abbiamo nessuna possibilità con il voto di influire sulle sue scelte. Come diceva Draghi, si inserisce il pilota automatico: tutti i governi dentro questa galera sono controllati da una lunga mano che decide altrove. Non è un complotto, ma il sistema economico.

Quale sarà la risoluzione di questa crisi?

Tutte le forze politiche in campo che si propongono di combattere Salvini - cosa buona e giusta - come lo fanno? Esattamente come nel gioco dell’oca, quando si viene penalizzati si torna alle caselle precedenti: i 5 stelle, penalizzati dal fallimento del governo, tornano a subito dopo le elezioni come se questo ritorno potesse ripulirla di tutte le macchie di cui si è macchiata in un anno di governo; il Pd, addirittura, retrocede di due caselle, pensando di tornare a un centro-sinistra organico. Come se non fosse stato proprio quel centro-sinistra a spezzare il legame di fondo tra il popolo e la sinistra che ha aperto il varco alla vittoria del populismo.

Non crede in un governo Pd-M5s?

La mia opinione è molto semplice: dentro il recinto della politique politicienne non c’è salvezza. Per la salvezza c’è bisogno di spezzare il recinto. La combinazione di A+B non è diversa da quella di C+D.

Come spezzare, però, questo recinto?

Ci sono dei tempi in cui tutto diventa incerto, le relazioni sociali, il destino della società. In questo scenario ci sono dei politici che pensano solo alla propria partita a scacchi, quando invece l’unica risorsa della politica sarebbe quella di trovare delle parole così forti da rovesciare quel tavolo su cui si muovono le pedine. Questo è il tempo del rovesciamento del tavolo: la responsabilità è dei movimenti, nelle rivolte, la capacità di interpretare le istanze nascoste e di aggregarle per formulare la rinascita della politica. I gilet jaunes in Francia e i moti che hanno messo in ginocchio un capo come Bouteflika in Algeria: l’Italia è disseminate di questi esempi – dalle occupazioni delle fabbriche, alla resistenza per i campi dei migranti – e proprio da essi deve ripartire.