Governo Pd-Cinque Stelle: ecco perché Mattarella ha fretta (e fa bene ad averla)

120 giorni di trattative per il governo gialloverde, 120 ore - da venerdì a martedì - per trovare la quadra al governo giallorosso. Potranno sembrare improbe le condizioni imposte dal presidente della Repubblica a Pd e Cinque Stelle per trovare un accordo che consenta alla legislatura di proseguire con una nuova maggioranza, dopo la crisi dell’esecutivo gialloverde aperta da Matteo Salvini e le successive dimissioni di Giuseppe Conte. Soprattutto, perché democratici e pentastellati in questi mesi non se le sono mandate certo a dire. E potrà pure sembrare ingeneroso il fastidio con cui ieri sera alle 20, parlando al termine delle consultazioni, il presidente della repubblica ha concesso il fine settimana alle forze politiche “per sviluppare un confronto” e per fare “ulteriori verifiche”, rimarcando la necessità di “decisioni sollecite”.

Può sembrare improbo e pure un po’ ingiusto, ma Mattarella ha ragione da vendere a chiedere di fare presto e di abbandonare i tatticismi esasperanti che dilatarono lo stallo post 4 marzo. E che oggi, con una legge di bilancio da fare e con un aumento dell’Iva da 23 miliardi da disinnescare, semplicemente non possiamo permetterci.

Fa bene ad avere fretta, Mattarella, perché vuole stanare tutte le parti in commedia. Vuole capire da Zingaretti se la sua apertura alla formazione di una maggioranza coi Cinque Stelle è tattica o è reale. Vuole capire da Di Maio se sta davvero trattando col Pd o vuole far fallire tutto per tornare con Salvini. Vuole sapere se in Forza Italia prevarrà la linea Gianni Letta - accordo con Pd e Cinque Stelle per un governo istituzionale - o quella di Berlusconi, ancora ancorato allo schema del centrodestra con la Lega e Fratelli d’Italia. Se non altro, ha già stanato Salvini che all’opposizione di un governo Pd-Cinque Stelle non ci vuole finire, tanto da aver teso di nuovo la mano, ancora più esplicitamente, all’ex alleato.