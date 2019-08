Hong Kong, la rivolta non finisce mai. E adesso arrivano anche i tatuaggi

Per chi vuole c’è anche un paio di caratteri cinesi, sistemati in modo da significare “Hong-Kong” oppure “add oil”, una espressione tipica di incoraggiamento dell’inglese parlato in quell’area, cioè il chinglish. A seconda del senso di lettura, si può leggere una parola o l’altra.

Finora si sono presentati più di cento clienti, alcuni senza dubbio attratti dall’offerta gratis, altri invece per ragioni ideologiche: volevano portare, scritto sul corpo e per sempre, il marchio della loro battaglia. Uno di loro, anzi, li ha chiesti espressamente per poter raccontare ai suoi nipoti la sua partecipazione alla lotta.

Perché l’importante è vincere, ma anche partecipare.