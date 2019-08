Tante chiacchiere su Bibbiano e tagli al fondo per l’infanzia: ecco l’ipocrisia sui bambini di Lega e Cinque Stelle

Nelle ultime settimane il refrain a cui il fu governo gialloverde ci ha abituato è stato sempre lo stesso: «i bambini non si toccano, le famiglie prima di tutto». Sulla scia dei fatti di Bibbiano sia la Lega – col suo capitano, Matteo Salvini, in testa – sia il Movimento Cinque Stelle hanno lanciato annunci e slogan per testimoniare un impegno massiccio sul fronte dei minori. Al di là degli spot, però, ben poco è stato fatto. «In questa legislatura – spiega a Linkiesta Ivano Abbruzzi, presidente della fondazione L’Albero della Vita – non c’è stata una sola misura concreta specifica per aiutare i bambini in difficoltà». Basta prendere in mano il fatidico e ormai infranto contratto di governo gialloverde per rendersi conto abbastanza agevolmente come la parola infanzia non ricorra neanche una volta: «Quasi che si potrebbe dire che, di fatto, Lega e Cinque stelle non hanno tradito alcuna promessa: semplicemente perché promesse non ne erano state neanche fatte», commenta sarcastico Abbruzzi. Dello stesso avviso anche Gianluca Budano, consigliere di presidenza Acli per il contrasto alla povertà educativa: «Per assurdo tanti protagonisti dell’attuale scena politica sono stati sinceri: hanno dichiarato che i bambini non si toccano e in effetti non li hanno minimamente toccati».

L’ultimo esempio di un’attenzione ridotta ai minimi termini sul fronte dei minori arriva dal rifinanziamento del Fondo per l’Infanzia e l’Adolescenza. Come denunciato dalla rete Investing in Children, pochi giorni fa il ministro per le disabilità e la famiglia, Alessandra Locatelli, ha firmato il decreto di riparto del Fondo: 28 milioni di euro a favore di soli 15 comuni cosiddetti «riservatari» (cioè i comuni più grandi o dove si riscontrano problematiche maggiori in materia di infanzia), destinati a realizzare specifici interventi a tutela dei minori in famiglie con disagio economico e iniziative a sostegno della genitorialità. Esattamente ambiti che, se non attenzionati e supportati, possono sfociare nella peggiore delle ipotesi in nuovi casi Bibbiano. Le 15 città riservatarie sono Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino e Venezia. Ma il punto, sottolineato dalle associazioni, è che il Fondo, istituito nel 1997, ha subito nel corso degli anni pesanti decurtazioni: partito con una dotazione di circa 44 milioni, si è assistito a un decremento costante fino ad arrivare ai 28 milioni di oggi. «Via via – spiega ancora Budano – abbiamo assistito a una pericolosa riduzione: già dal 2008 d’altronde il Fondo finanzia solo 15 città “riservatarie”. Ma in questo modo stiamo sancendo una disuguaglianza tra minori di serie A e di serie B. Tutti i dati che riguardano dispersione scolastica e povertà educativa hanno purtroppo una drammatica omogeneità distributiva. Non c’è un Nord o un Sud o differenze di ordine geografico. E invece oggi noi osserviamo non solo una riduzione degli stanziamenti, ma anche una discriminazione poiché i finanziamenti sono solo per 15 città. E tutto il resto d’Italia?».