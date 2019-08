Ciao ciao populisti e sovranisti: è tornata la Democrazia Cristiana

Ma il più democristiano di tutti in questa crisi di mezza estate è Luigi Di Maio, che era bambino quando c’era la Dc ma che si muove in questo stato di sospensione come un pesce nell’acqua sua. Non chiude nessuna porta, non dice né tace ma come l’oracolo allude, modula toni e richieste, è attento alla scacchiera parlamentare ma ancora di più agli equilibri interni al suo partito. Telefona a Zingaretti chiede quale sia l’orizzonte ma poi pone il taglio dei parlamentari come conditio sine qua non dell’intesa e uscito dal colloquio con Mattarella non cita il Pd nemmeno per disgrazia. Tanto da autorizzare il leader leghista Salvini a non disperare sul fatto che Di Maio non avrebbe tutta questa fretta di allearsi al governo con il Pd. E il fallimento della trattativa giallorossa nei desiderata leghisti riporterebbe fatalmente a un confronto costruttivo tra grillini e Carroccio.

E d’altra parte i Cinquestelle oggi si ritrovano quasi geograficamente al centro del gioco politico, sono l’ago della bilancia di questa crisi, sono loro il passepartout di soluzione della crisi, loro a essere l’invariabile della politica dei due forni. Di cui, come si ricorderà, era teorico Pierferdinando Casini. Sì certo, anche lui democristiano. Si possono anche fare ironie ma è un fatto che se la crisi troverà uno sbocco e una soluzione in Parlamento lo si dovrà al lascito politico culturale della Dc. Che ha assorbito anche il partito che voleva aprire il parlamento come una scatoletta di tonno e il suo capo politico, quel Luigi Di Maio che un anno fa minacciava l’impeachment a Mattarella. Il centro come grande magnete, il luogo dove tutto ricomporre e decantare. Dove anche Salvini, che chiede tardivamente a Di Maio di tornare amici per governare un altro poco assieme, oggi vorrebbe stare.