Pecorario Scanio: “Macché crisi politica, la vera emergenza è quella climatica”

Era già un ecologista quando la lotta al cambiamento climatico veniva considerata una materia da catastrofisti. Alfonso Pecoraro Scanio è stato nei primi anni Duemila il leader dei verdi italiani. Una stagione politica fortunata in cui quel partito riusciva a eleggere parlamentari e a influenzare l’agenda politica. Greta Thunberg non aveva ancora compiuto 3 anni quando Pecorario Scanio è diventato il ministro dell’Ambiente nel 2006. E proprio da quel dicastero fu il primo a lanciare la sfida dell’emergenza climatica, organizzando una storica conferenza sul clima a Roma nel settembre del 2007. Dodici anni dopo l’ambientalismo è diventato più pop, Greta attraversa l’Oceano Atlantico in barca per dimostrare che si può inquinare di meno e luglio è stato il mese più caldo nella storia dell’umanità. L’unica cosa che non cambia mai è la crisi di governo in Italia. A Linkiesta l’ex leader dei Verdi chiede che il nuovo esecutivo approvi un nuovo piano per combattere il cambiamento climatico. Non importa di che colore politico, se si formerà martedì o dopo le elezioni. Ormai non c’è più tempo da perdere. «Non ci deve preoccupare il clima politico ma quello atmosferico, perché si sta modificando con una velocità impressionante. Bisogna dichiarare al più presto l'emergenza climatica».

Pecorario Scanio, il problema è che ancora non c'è un governo.

Vedremo. Sia Conte che Zingaretti hanno parlato di un impegno ecologista per una transizione energetica seria. E ce n'è bisogno perché finora tutti I governi degli ultimi anni, compreso l'ultimo, non hanno ancora investito sufficientemente sul rilancio serio dell'energia rinnovabile.

Ecco, tra il decalogo presentato ieri da Di Maio e i cinque punti di Zingaretti per trattare col M5S ci siamo persi coi numeri. Diciamo le prime cose che dovrebbe fare il nuovo governo per risolvere l'emergenza climatica.

Primo, bisogna affrontare con decisione il tema della transizione energetica che punti a una produzione diffusa e non allo sviluppo di mega impianti. L'Italia deve diventare 100% rinnovabile entro il 2030. Poi non è detto che bastino dieci anni per raggiungere l'obiettivo. Magari ci metteremo qualche anno in più, ma Il nostro Paese deve porsi un traguardo ambizioso.

Vasto programma direbbero i maligni. Come si inizia?

Tagliando progressivamente tutti i sussidi ai combustibili fossili, il più presto possibile. Da ministro feci tagliare il "Cip6", uno dei più scandalosi contributi ai fossili che lo Stato elargiva all'epoca. Coi soldi delle rinnovabili finanziavano le raffinerie di petrolio e gli inceneritori. Però si è interrotto questo percorso ambientalista e ancora oggi in Italia i combustibili fossili ricevono più contributi di altri settori.

Perché?

Perché la forza delle lobby petrolifere è molto potente, mentre non esiste quella delle rinnovabili. Gli imprenditori di questo settore in crescita non sono mai stati capaci di creare una vera rete per far valere le loro ragioni.