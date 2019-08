Salvini, Renzi e Di Maio, fatelo per noi: basta bugie e voltafaccia, o questa crisi non finirà mai

Ci dispiace, non può valere tutto. E possiamo pure essere assuefatti alle bugie dei politici, ai tatticismi esasperati, alla volontà di compiacere il popolo, alla paura di finire travolti dalle critiche sui social network, ma a memoria d’uomo non ci ricordiamo una sequela di bugie e di voltafaccia, di sparate e contro sparate uguali e contrarie come quella cui stiamo assistendo in questi giorni di crisi di governo.



Ed è grave più di quanto pensiamo, perché dimostra la totale assenza di pensiero strategico, e un’assenza di valori, ideali, o anche solo orizzonti programmatici di medio periodo che l’Italia non si può permettere, in una fase delicata come quella che sta attraversando. Spiacenti, ma non è della sopravvivenza di Renzi, Salvini e Di Maio, che ci dovremmo preoccupare. E invece siamo qui, a vederli affannarsi a recuperare dai loro errori, dalle loro “brillanti” strategie di comunicazione, dai loro continui bluff da pokeristi mal riusciti.

C’è Renzi, e con lui i suoi fedelissimi, che fino a poche settimane fa - era il 22 luglio - rispondeva così su Facebook a Dario Franceschini e alle sue aperture ai Cinque Stelle: «Insieme possiamo difendere certi valori, dice Dario dei grillini. Insieme a loro, ok. Ma #senzadime, sia chiaro. Perché io non vedo valori comuni con chi ha governato in questo anno». Oplà, e l’11 agosto, con un’intervista al Corriere della Sera, l’ex Rottamatore diventa il principale ideologo dell’alleanza con i Cinque Stelle. Per senso di responsabilità, certo, e pure per una discreta paura di andare al voto, con Nicola Zingaretti che fa le liste del Pd e i sondaggi che danno un eventuale partito di Renzi al pochissimo e virgola.