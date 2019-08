Sempre più giovani, sempre più frustrate: perché i concorsi di bellezza sono pericolosissimi per le ragazze

La cornice è sempre splendida, la location suggestiva, il pubblico caloroso, l'evento “coniuga bellezza, divertimento e spettacolo”. Benvenuti nel fantastico mondo dei concorsi di bellezza, dove aspiranti miss sono pronte a darsi battaglia non per il titolo d reginetta d'Italia con tanto di incoronazione in televisione, ma si contendono a colpi di sfilate la fascia di “Miss Albenga Summer”, “Miss Ferraro Officine meccaniche” (Pontinia), “Miss and Music” (Grotte), Miss... L'elenco potrebbe continuare all'infinito, se si pensa che in Italia i marchi di concorsi di bellezza regolarmente depositati sono più di mille, alcuni dei quali - oltre duecento - hanno chiesto e ottenuto il brevetto anche per l'estero.

Da giugno a settembre, con ovvio picco ferragostano, l'Italia si trasforma in una gigantesca, unica, passerella per ragazze, signore, nonne, trans (Miss Donna Speciale, Pescara), che mettono in mostra e in gara il loro corpo. Certo, non sarà Salsomaggiore o Jesolo, a premiarti non sarà il volto famoso della tv chiamato a condurre Miss Italia, ma non mancherà la stessa emozione sul volto della mamma, con l'occhio che brlla e che rivendica a gran voce l'opera d'arte che ha partorito. E se gli organizzatori locali hanno giocato bene le loro carte, hai visto mai che a metterti la fascia addosso, possa essere un prezzemolino dei contenitori televisivi più in voga del momento? Uno di quelli che, fiutata l'aria, e sapendo che tutti siamo di passaggio su questa terra, ma soprattutto nei delicati meccanismi della spartizione politica, mantiene sempre viva l'opzione B: meglio ospite a “Miss Ragazza qualcosa” dell'oblio e dell'accumulo di bollette da pagare.

Attorno alle migliaia di concorsi di bellezza,che fanno apparire l'Italia un paese tutto “chacchiere e miss”, c'è un intero circo che si muove: gli organizzatori, la location (che è sempre una splendida, se non suggestiva, cornice, come tengono a sottolineare con molta enfasi nei comunicati inviati alla stampa) e, soprattutto gli sponsor, grazie ai quali la passerella può andare in scena. Il fenomeno dei concorsi per miss ha anche un altro risvolto: si abbassa sempre più l'età delle partecipanti. Perché e con quali finalità l'abbiamo chiesto a Maura Manca, psicologa e psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza, direttrice del magazine online adolescienza.it.