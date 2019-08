Il tramonto dell’Occidente: arriva una nuova crisi e la colpa è tutta della politica

«Noi siamo pronti a fare quel che è necessario per sostenere l’espansione, ma la politica commerciale rappresenta una nuova sfida, è un affare che riguarda il Congresso e l’amministrazione, non la banca centrale». Jerome Powell, aprendo ieri l’annuale incontro della Federal Reserve a Jackson Hole, è stato chiaro. Se arriverà una recessione, Donald Trump dovrà prendersela con se stesso non con la Federal Reserve. Mentre parlava, le agenzie di stampa battevano la notizia che la Cina aveva deciso, come ritorsione, di colpire prodotti americani per 75 miliardi di dollari. Il presidente della Fed, dunque, ha detto “il re è nudo”. La guerra dei dazi è il maggior pericolo che incombe sulla economia internazionale. Ma attenzione, non c’è solo questo. Le nubi che s’addensano all’orizzonte sono in gran parte nubi politiche e se arriverà un nuovo crac, sarà a tutti gli effetti una crisi politica non economica.

Jackson Hole chiama Barritz, dalle montagne del Wyoming andiamo dritti dritti sulle sponde francesi dell’Oceano Atlantico dove si riunisce il G7, il gruppo dei sette paesi occidentali più industrializzati che vede attorno al tavolo otto governi deboli e impotenti. Sì, otto, perché il padrone di casa Emmanuel Macron ha invitato anche lo spagnolo Pedro Sanchez che non sappiamo per quanto tempo ancora sarà primo ministro. Tralasciamo lo strapuntino dell’Unione Europea perché non si capisce ancora quale sarà la nuova linea politica (se ci sarà) della commissione e del consiglio. Dall’anno prossimo forse rientrerà anche Vladimir Putin e il G8 tornerà ad essere il salotto delle potenze mondiali, mettendo in cantina il G20 dove la Cina la farà da padrona. Un assetto che s’annuncia foriero di nuovi pericoli. Ma questo riguarda il 2020, intanto il 2019 è all’insegna della ingovernabilità dell’Occidente. Ciò sembra paradossale mentre lo “spirito del tempo” proclama, contro la “dittatura dei mercati”, un supposto “primato della politica”. La realtà è che la politique d’abord, il neo-nazionalismo, il sovranismo hanno prodotto finora solo un deficit di governance che sta incubando la crisi prossima ventura.