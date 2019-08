Governare o morire: ecco perché il Pd si gioca tutto nell’intesa coi Cinque Stelle

Ce lo diranno, qualora la trattativa abbia un esito positivo, i nomi più che il programma del governo prossimo venturo. Servono personalità e ambizioni alte, perché il piccolo cabotaggio non sarà sufficiente ad assolvere la missione che il Pd si assume scendendo a patti con uno spezzone del populismo italiano. Questa missione non attiene solo alle questioni economiche – che peraltro sono state il vero detonatore dell’affermarsi di Lega e Cinque Stelle – ma anche a un impegno politico cruciale: la piena “costituzionalizzazione” del movimento di Beppe Grillo e la possibilità di traghettarlo dallo spirito antisistema delle origini (in larga parte conservato nei 14 mesi di governo della Lega) verso una assunzione di responsabilità “adulta”.

Il Paese non può più permettersi altre avventure, e la peggiore sarebbe senza dubbio il secondo Governo dei Litigi in un anno e mezzo, una replica del copione competitivo e conflittuale visto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini dalle elezioni del 2018 all’altro ieri. La narrazione corrente assegna la colpa di quella rissa continua agli eccessi del Capitano, ma sappiamo tutti che i grillini hanno fatto la loro parte, trasformando in scontro ideologico ogni minuta questione nell’impossibile tentativo di tenere insieme gli scombinati spezzoni movimentisti che avevano determinato il loro successo. Ora che la retorica No-Tav, No-Vax, No-Tap è diventata inutile – quei voti se ne sono andati, difficilmente torneranno indietro – i Cinque Stelle dovrebbero essere entrati in una nuova fase: il rischio è che l’inseguimento dei voti perduti lo ricominci il Pd, spostando verso sinistra la gara a chi la spara più grossa che abbiamo visto combattere per mesi sul versante destro.

Non è il momento. Il Paese non perdonerebbe. Non perdonerebbe soprattutto il Nord. Non è un mistero per nessuno che larghi settori dell’impresa avrebbero preferito il voto – lo hanno dichiarato pubblicamente in tanti – per incoronare premier Matteo Salvini, ritenuto l’interlocutore più affidabile e più vicino al “partito del Pil”. La terza incombenza di cui il Pd dovrà farsi carico è appunto modificare questa percezione, e certo non ci riuscirà se userà il governo per riagganciare l’elettorato di sinistra-sinistra sposando un certo tipo di rigorismo così popolare da quelle parti.