Il momento è ora, Di Maio e Zingaretti: eccovi dieci buone ragioni per fare un governo Pd-Cinque Stelle

La seconda: perché c’è una legge di bilancio da approvare, e l’Italia non ha bisogno di guerre con l’Europa, né di meno tasse per i più ricchi, né di spread a 500. Ha bisogno di una rivoluzione energetica, di tempo pieno per tutti, di un vero fondo per l’innovazione alla francese, di un salario minimo fatto come si deve, del superamento di un welfare fondato sulla tutela del posto di lavoro, con un welfare fondato la tutela della persona, come in tutti i Paesi del mondo, come sia il reddito d’inclusione sia il reddito di cittadinanza suggeriscono di fare. Insomma, c’è abbastanza convergenza per fare del prossimo esecutivo il governo dello sviluppo sostenibile, della scuola, dell’innovazione e del nuovo sostegno alle povertà, italiane e straniere.

La terza: perché anche solo la prospettiva che si possa passare dall’emergenza migranti all’emergenza clima nel giro di un’estate è roba da fare i monumenti al barman del Papeete, o a chiunque abbia consigliato Salvini di aprire una crisi di governo. Ma pure dall’emergenza Tav all’emergenza scuola. O dall’emergenza condono fiscale all’emergenza degli inventivi all’innovazione. Insomma, è l’occasione perfetta per cambiare l’agenda del Paese. Per cambiare i titoli ai giornali. Per occuparsi di problemi reali e non di quelli percepiti, per non farsi dettare più il programma dai talk show di Retequattro, almeno per un paio d'anni buoni.

La quarta: perché i vostri elettorati sono con voi. Lo dicono i sondaggi, che hanno certificato una crescita di Pd e Cinque Stelle dall’inizio della crisi, e il primo calo della Lega da un anno e mezzo a questa parte. Lo dicono le rilevazioni secondo cui sei elettori su dieci del Pd e dei Cinque Stelle vedrebbero con favore un alleanza di giallorossa. Lo dicono i venti e rotti mila commenti del blog di Beppe Grillo, quasi tutti favorevoli all’accordo. Lo dicono quasi tutti i rappresentanti di quell’elettorato, che dell’alleanza con la Lega non ne potevano più.

La quinta: perché c’è da eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, auspicabilmente autorevole abbastanza da non sottostare ai diktat di un Presidente del Consiglio come Matteo Salvini, che ha dimostrato da Ministro degli interni di voler piegare le leggi ai suoi bisogni, nel nome di quei presunti sessanta milioni di italiani che lo sosterrebbero, del cuore immacolato di Maria e magari pure di qualche potenza straniera - sarà la magistratura a dirlo - desiderosa di destabilizzare l’Europa, usando uno dei suoi anelli deboli.

La sesta: perché l’Italia ha bisogno di un briciolo di umanità. E della disumanità che abbiamo dimostrato con l’Aquarius, con la Diciotti, con la Mare Jonio, con la Open Arms, con gli occhi chiusi di fronte alle torture nelle carceri libiche, chiamando sicuri porti che non lo sono, usando le vite disperate di bambini e donne incinte come armi di ricatto contro gli altri Paesi europei, non ne vogliamo più sentir parlare, almeno per un po’. Né vogliamo esserne responsabili.