Amazzonia, Hong Kong, Kashmir: il mondo esplode e il G7 dorme

Tutti i nodi irrisolti nella particolare evoluzione della ex colonia sono venuti al pettine e certamente la prova di forza non aiuta a mettere sul piatto della bilancia diritti e interessi, ugualmente legittimi, delle parti in causa, 22 anni dopo la restituzione della città alla Cina. Per i cittadini di Hong Kong, e sopratutto per le giovani generazioni, la Cina è un gigante incombente ed egoista, un padre padrone che tenta di azzerare i residui spazi di autonomia e libertà civili, utilizzando la ex colonia soltanto come piattaforma finanziaria che peraltro convoglia nella madre patria un volume impressionante di investimenti. I giovani non si sentono cinesi, ma “hongkonger”, e la definizione va molto oltre una semplice questione di identità culturale : vogliono costruire il proprio futuro e tenersi stretto ciò che hanno già realizzato, sentirsi protagonisti e partner di una grande economia, non soltanto colletti bianchi eterodiretti.

Per la Cina è in gioco, oltre alla dimensione degli interessi finanziari, la tenuta di un sistema statuale che da un lato non può permettersi di perdere credibilità e rispetto agli occhi del mondo e, dall’altro lato, non può tollerare che piccole o grandi crepe vengano periodicamente ad aprirsi, dal separatismo religioso dello Xinjiang alle aspirazioni del Tibet alla storica questione di Taiwan. “Se noi bruciamo, bruceremo con voi”, è uno degli slogan più emblematici in queste settimane di tensione. Non si arriverà tanto, ma il prezzo della pacificazione, con le buone o con le cattive, sarà comunque alto. E se la Cina brucia, anche solo un pochino, farà più danni dell’Amazzonia.