Basta giochetti: ora decidete cosa fare di questa crisi (e date all’Italia un governo che decide)

“E' tutto molto delicato e difficile e per questo faccio una proposta a tutti i compagni di squadra del Pd: fino alla fine della crisi parla solo Zingaretti per tutti, come allora nel 1982 fecero gli azzurri con Zoff”. Il senso di questa crisi di governo agostana - estenuante per tempi, modi e forme è forse racchiuso in questo consiglio che Dario Franceschini ha voluto elargire al Pd impegnato in queste ore a chiudere un accordo con il movimento Cinquestelle per il governo giallorosso.

Il consiglio – al di là della sua valenza specifica - racchiude due immagini significative: il silenzio stampa e il 1982. Significative perché insomma dopo anni – quasi una ventina ormai - di rombante retorica decisionista e di esibite premiership, di sbandierate intransigenze, di (falliti) bipolarismi e di (fallite) vocazioni maggioritarie e infine di pose gladiatorie e balconizie dei populismi arrembanti – i vaffanculo day, lo streaming e le riedizioni del celodurismo leghista – siamo alla rievocazione dei primi anni ottanta e al consiglio del manzoniano Conte zio: “Troncare e sopire, sopire e troncare”: versione d’antan del silenzio stampa. Ripiombati in pieno cioè nelle antiche liturgie della prima Repubblica – non a caso il riferimento è al 1982 e gli azzurri campioni del mondo sono incidentali – con i tavoli, i conciliaboli, le telefonate di cui si dice, i veti e i controveti, le mediazioni, i ripensamenti, i rimpasti, i “quasi monocolore”, le correnti di partito che lavorano sottotraccia.

Come si trattasse di un conclave a cui guardare nell’attesa di capire il colore della fumata, se grigia o bianca e da cui trapelano solo condizionali. E così si viene ad apprendere da qualificate fonti del partito democratico – recitano le agenzie di stampa- che nel corso del colloquio con Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio avrebbe proposto al segretario dem, per superare il veto su Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, di lasciare al Pd la maggior parte dei ministeri chiave di un eventuale esecutivo con M5s. Solo in questo in questo modo infatti “si realizzerebbe quella discontinuità chiesta dal segretario Zingaretti con quasi un monocolore Pd guidato però dal presidente del Consiglio dimissionario”.