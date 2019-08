Mongolia e Giappone litigano: il motivo? Un piatto chiamato “Gengis Khan”

Con il caso del piatto “Gengis Khan” , adesso, sarebbero i giapponesi dalla parte del torto. Anche perché, ricorda il professore, questo tema è stato causa di sofferenze per i mongoli residenti in Giappone tra gli anni ’50 e ’60.

Del resto, nonostante le delicatissime sensibilità orientali, chiamare “Gengis Khan” un piatto di montone non sembra nemmeno così assurdo, dal momento che proprio il montone è uno dei cibi chiave della cucina mongola. In più, stando ad alcune ricerche, la colpa del fattaccio, poi, sarebbe da ricondurre a un vecchio giornalista nipponico che, nel 1883 a Pechino, decise di battezzare in questo modo il piatto insieme a un suo amico, un po’ per celia e un po’per ricordare i tempi passati in Mongolia. Da quel momento la moda prese piede anche tra gli altri giapponesi residenti a Pechino e poi si diffonde in tutta la madrepatria.

Cose che succedono, insomma, e che bisogna imparare ad accettare. Nessuno se la prende per la Caesar Salad, per esempio. O per il Carpaccio (che prende il nome proprio dal pittore veneziano), per la bistezza Esterhazy, per le palle di Mozart, per i biscotti Garibaldi, per il soufflè Rothschild, e a ben pensarci, nemmeno per la pizza Margherita.