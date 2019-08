Navigator campani in sciopero della fame: l’accordo Pd-5S ora potrebbe aiutarli

Così dal 5 al 9 agosto tutti i navigator, tranne quelli campani, hanno partecipato alle giornate di formazione in aula nelle regioni di riferimento, proseguendo poi con le sessioni online. E da settembre partirà il training on the job nei centri per l’impiego. Ma, soprattutto, a fine mese per tutti gli altri navigator, tranne per i campani, arriverà sul conto il primo stipendio di circa 1.700 euro netti.

Intanto, con il governo in crisi, non arrivano risposte né dal ministero del Lavoro né dall’Anpal di Mimmo Parisi. Nel caos, se le convocazioni dei percettori del reddito campani per i patti per il lavoro verranno avviate dal 2 settembre ancora non si sa. La situazione rimane sospesa. Così come rimane sospesa la situazione dei cittadini extracomunitari, che hanno presentato domanda per il reddito di cittadinanza. L’Inps, con una circolare, ha messo in standby le domande di sussidio in attesa di un decreto che fissi le regole per la documentazione richiesta gli immigrati. E che l’ormai ex governo gialloverde non ha prodotto.