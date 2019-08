Dall’Emilia alla Toscana, ecco perché un patto Pd-Cinque Stelle può cambiare la sorte delle prossime elezioni regionali

Lontano dal cuore della crisi politica, estranee al “giorno di Conte”, pedine a riposo nello scacchiere governativo. Nel bestiario comune dell’agostano divorzio pentastellato mancano loro: le Regioni. Citate di sfuggita durante la seduta in senato e assenti nella debacle dei giorni che l’hanno preceduta, come se si volesse nascondere una profetica evidenza.

La tentazione è una e una soltanto, quella giallo-rossa. E il messaggio del premier uscente ha risuonato come un sigillo in ceralacca. Da ottobre fino a primavera c’è una sfilza di elezioni regionali di peso, in grado di modificare non solo la geografia politica dello Stivale – consegnando le chiavi del Paese, in termini federali, alla Lega -, ma anche gli schemi a livello nazionale. Umbria, Calabria, Emilia Romagna e Toscana sono chiamate alle urne, e il dialogo Pd-M5S prende le forme del Leviatano di Hobbes: simbolo del potere solo grazie al suo scheletro rappresentato come un gigante costituito da tanti singoli individui, in questo caso le regioni.

Le molte fumate nere che hanno caratterizzato il dossier dell’autonomia regionale differenziata, hanno anche posto, nel corso dei 14 mesi, su fronti opposti M5S e Lega: i nodi da sciogliere riguardano in particolare il cosiddetto costo medio e il Vas, acronimo di Valutazione ambientale strategica, su sovraintendenze, autostrade, ferrovie, porti e scuole. A metà luglio Conte disse chiaramente sì alle autonomie, ma in modo parziale, ovvero senza scuola – la linea dei cinquestelle in materia di istruzione è da sempre contraria all’applicazione del regionalismo a questo settore – e per certi versi senza sanità.