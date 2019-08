Ecco come farsi rimborsare il proprio investimento

Un fondo comune di investimento è simile ad una cassa comune, creata e gestita da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) che raccoglie i capitali di risparmiatori piccoli e grandi e li investe sui mercati finanziari con l’obiettivo di creare valore nel tempo. Questo tipo di strumenti finanziari è soggetto a molte regole severe, tra queste vi è la tutela dei soldi dei risparmiatori, per cui ad esempio, il capitale dei clienti è separato da quello della società.

Questo significa che anche in caso di difficoltà finanziarie o di fallimento, i risparmi non vengono intaccati in nessun modo. In poche parole, i soldi dei risparmiatori restano SEMPRE a loro disposizione e possono in ogni momento richiederne il rimborso. È possibile rimborsare il proprio investimento attraverso pochi clic sul sito o via app. In 3/4 giorni lavorativi (tempi tecnici del bonifico) i soldi vengono accreditati sul proprio conto corrente.

