Stanchi di giocare ai soliti vecchi scacchi? Ecco alcune versioni più moderne e divertenti

In questo mondo tutto viene modernizzato, aggiornato, adeguato ai tempi nuovi, tranne le regole degli scacchi. Sono così dai tempi antichi: il re muove di una casella sola, l’alfiere va in diagonale, il cavallo a elle. E la Regina, come anche nella realtà, fa un po’ ciò che vuole.

Eppure, in un’epoca di democrazie e repubbliche diffuse, in cui la fisica ha fatto passi inimmaginaibili in avanti e dove il concetto di “mangiare” è diventato quasi un culto, anche gli scacchi, forse hanno bisogno di una rinfrescata.

Ci ha pensato lo sviluppatore di giochi Pippin Barr, che qui propone diverse, assurde, variazioni del gioco degli scacchi. Li rende più interessanti, senza dubbio, ma anche più strani.