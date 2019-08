Ecco perché le banche italiane non devono agire all’ultimo minuto sui crediti deteriorati

Secondo dati di scenario presentati da ABI nelle scorse settimane, il rallentamento dell’economia, trascinato da scarsi consumi e investimenti, si rifletterà anche in una nuova risalita del tasso di deterioramento totale del credito, con un 2% previsto per il quarto semestre del 2019, che interesserà non solo le sofferenze ma tutte le categorie di crediti. Su cortese invito di Madame Nouy, le banche italiane si affannano da diversi semestri a migliorare le performance dei propri bilanci. Fuori più o meno velocemente le sofferenze che potevano essere vendute, è scattata la corsa alla gestione degli Unlikely to Pay alla ricerca di risultati da velocista dei 100 metri, pur non avendo mai di fatto praticato con costanza l’attività.

Operare nel settore del credito vuol dire avere un ruolo di sostenibilità per l’economia reale. Non si tratta solo di spostare in maniera veloce la patata bollente per non scottarsi, ma di studiare insieme agli altri attori del sistema soluzioni che permettano di prevenire qualsiasi problema di salute al “paziente”. Con l’educazione finanziaria o percorrendo la via del rientro in bonis, soprattutto per le PMI, vera autostrada per la ripresa economica italiana. Come noto, le Linee guida per le banche sui crediti deteriorati della Banca Centrale Europea del 2017 e le linee guida finali del 2018 dell'Autorità Bancaria Europea riguardo a NPE e forborne exposures, sottolineano l’importanza per le banche di dotarsi di procedure e flussi informativi interni volti ad individuare e gestire proattivamente, in maniera precoce, situazioni di deterioramento creditizio, adottando un Early Warning System con unità operative specializzate nel monitoraggio e nella valutazione del rischio. Un insieme di azioni, accorgimenti, processi e strumenti che permettono di evidenziare il peggioramento della capacità di pagamento di un’impresa o di un privato, per attivare il campanello d’allarme e attivarsi per porre rimedio. Non aspetto di avere i crampi da disidratazione al 38° chilometro, mi idrato prima. Questo è ciò che si può fare. Ma per farlo serve che chi può beneficiarne sappia di cosa si tratta.