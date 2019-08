Tutto in mano a Di Maio: ecco perché è lui il vero vincitore della trattativa Pd-Cinque Stelle (comunque vada)

Nei giorni successivi Di Maio ha poi tenuto fermo su questo punto sfidando i veti del Pd zingarettiano e giocando di sponda con l’ala renziana dei dem che ha continuato a spingere perché cadesse ogni ostacolo alla nascita d’un governo di legislatura per evitare le elezioni e spedire Salvini all’opposizione. Contemporaneamente il leader pentastellato ha mantenuto aperti i due forni della trattativa, tenendo l’intendenza leghista sospesa a un filo di dialogo e di speranza che si potesse rimediare all’errore del Capitano così appannato da sbagliare tempi, modi e gestione della crisi. Bruciandosi anche l’ultima carta che aveva in mano: l’intransigenza rispetto alla scelta compiuta invece rinnegata nella petulante richiesta ai Cinque Stelle di ripensarci e di rimettere in moto il carro gialloverde. Una china lungo cui Salvini è arrivato a offrire a Di Maio persino Palazzo Chigi.

Intanto Di Maio alzava il prezzo ottenendo che Zingaretti alla fine cedesse su Conte, in cambio di una pesante contropartita nei ministeri chiave, ma riuscendo a portare sulle sue posizioni anche i vertici del movimento: Beppe Grillo – sempre incline per la verità a un’alleanza di centro sinistra – e il più restìo Davide Casaleggio, preoccupato che l’intesa con il Pd - utile a salvare la leadership di Luigi di Maio - possa consumare il brand pentastellato.

D’altra parte che Di Maio avesse preso le misure al palazzo dimostrando una certa disinvoltura e duttilità nel muoversi tra le sue anse e le sue insidie lo si era capito nei frequenti momenti di crisi con il suo alleato Salvini e resistendo alla cocente sconfitta delle europee, riuscendo a mediare sia dentro il movimento sia nei confronti della Lega che s’era messa in testa di travolgerlo. Questo senza mai smettere di tenere aperto un corridoio di continua interlocuzione con il Quirinale. Infine Di Maio cogliendo con tempismo l’opportunità che gli dava la crisi di governo innescata dall’incauto Salvini ha capitalizzato due fattori che hanno costituito le sue posizioni di forza.

Il primo è l’istinto di sopravvivenza della corposa pattuglia parlamentare Cinque Stelle che Di Maio ha saputo saldare alla sua figura e a quella di Conte. Il secondo è l’occupazione del centro che nello schema proporzionalista dentro cui si gioca la partita parlamentare conferisce il più grande vantaggio strategico. E non è un caso, come si è avuto già modo di scrivere, che a tessere i fili della ricomposizione della crisi sia stata tutta l’intendenza centrista-democristiana disseminata in parlamento a cui Di Maio non ha mai fatto mancare in questi giorni segnali inequivoci.