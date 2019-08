È solo un caminetto di leader impotenti: adesso è davvero ora di abolire il G7

Volevate una rappresentazione plastica del fatto che il nostro mondo, il vecchio e caro Occidente, non sa più che pensare di se stesso, mentre scopre ogni giorno di più che fuori dai suoi confini c’è un altro mondo che più o meno se ne impippa dei suoi riti e delle sue convenzioni? Date un’occhiata retrospettiva al G7 di Biarritz, che peraltro si svolgeva in Francia e per le cure di Emmanuel Macron, ovvero nell’unico Paese che ancora sinceramente crede nell’appassita grandeur di questi summit e con l’unico leader che, volendo fare il principino d’Europa, ha ancora interesse a investirvi il proprio prestigio.

Ma per il resto… Sono arrivati a Biarritz una Angela Merkel a fine corsa (Germania), un Giuseppe Conte dal futuro improbabile (Italia), un Boris Johnson esordiente e con un vagone di cavoli amari da Brexit (Regno Unito) e un Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, scaduto come un vecchio yogurt. Questo per l’Europa. Per il Canada c’era Justin Trudeau, che in meno di quattro anni è già venuto a noia ai canadesi, che si apprestano a licenziarlo con le elezioni in programma tra un paio di mesi. E poi certo il giapponese Shinzo Abe, il già detto Macron e Donald Trump, che l’anno scorso, in Canada, aveva mandato a carte quarantotto un G7 persino più inutile di questo.

Ma restiamo a Biarritz. Una noia… A parte la conferenza stampa finale, con Trump e Macron insieme sul palco, in una formula inedita ma escogitata per dar lustro al presidente francese, il vuoto. Un po’ di dazi (Trump dice che la Cina vuole un accordo), un po’ di Amazzonia, un po’ di Brexit. Ma niente di importante. Nulla di stimolante quanto le mogli: Melania Trump che luma Trudeau, Bolsonaro che dà della racchia a Brigitte Trogneux in Macron. Questa sì, roba forte.