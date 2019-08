L’appello di Legambiente: “Riformiamo l’Iva: sarà la via maestra per favorire l’economia verde”

La commissione europea consente ai Paesi di introdurre aliquote diverse – per cui in ogni Stato troviamo un’ampia articolazione tra una aliquota minima ed una massima, da noi al 4 e 22% – se correttamente motivate. Il problema italiano è che oramai non si comprende più il senso di una articolazione frutto di interventi che si sono susseguiti nel tempo, ultimo quello approvato sulla base di un emendamento della Lega per ridurre le aliquote per tutti i prodotti a base di tartufo.

Ne ha scritto Tito Boeri su Repubblica, avviando una riflessione sugli obiettivi che dovrebbe avere un intervento sull’IVA che non si può limitare alle clausole. E se davvero partirà un governo sulla base di quei punti promessi questa sfida non potrà essere rinviata, al contrario si potrebbe intervenire da subito con la legge di bilancio 2020 per cancellare evidenti assurdità non solo di tipo ambientale.

Come una discriminazione che potremmo definire sociale e di genere, per cui a differenza di tutti i beni di largo consumo l’IVA sugli assorbenti è quella massima. Oppure quella che interessa la salute di tante persone, per cui sul latte di origine vegetale, di largo uso per via delle crescenti intolleranze alimentari, pesa un’aliquota al 22% a differenza del latte di origine animale che beneficia di un aliquota minima. O per parlare di fonti rinnovabili e invece fossili, il pellet di legno utilizzato negli impianti di riscaldamento nel nostro Paese è sottoposto all’aliquota più alta d’Europa e più che doppia di quella applicata al gas metano per uso domestico. Quando il pellet oggi può avere una certificazione territoriale che ne motiverebbe un trattamento di favore e che rappresenterebbe un incentivo a investire in una corretta gestione dei boschi nel nostro Paese.

In parallelo con questi interventi si potrebbe aprire il cantiere di una riforma della fiscalità che sia sempre incardinata su questi due pilastri: lotta all’evasione fiscale e sostenibilità ambientale e sociale. Un percorso che passa per la semplificazione del sistema, i controlli, la trasparenza dei criteri per cui beni e servizi debbano avere aliquote differenti. Attenzione, non è una questione per tecnici ma un percorso politico, che può consentire di parlare a cittadini sempre più consapevoli del valore di queste sfidee di raccontare quale percorso di sviluppo nei prossimi anni il nostro Paese ha scelto di intraprendere. Siamo del resto a un passaggio cruciale, in un momento difficile per l’economia in cui occorre dare forza a quel cambiamento avviato in questi anni da tante imprese cresciute scommettendo sulla qualità e sull’innovazione ambientale, sulle filiere dell’economia circolare e di territorio. Qualunque sarà l’esito della crisi politica, questi temi non potranno uscire dall’agenda del cambiamento di cui il Paese ha bisogno.