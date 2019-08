Pd-Cinque Stelle, non fate scherzi: rompere vuol dire resuscitare Salvini (e regalare l’Italia alla destra)

All’autolesionismo non c’è mai fine. E può essere che anche questa volta i Tafazzi di sinistra abbiano la meglio su tutti gli altri, e decidano che no, il governo con Cinque Stelle non s’ha da fare. Che no, il Pd, la seconda forza parlamentare e il secondo partito nel Paese secondo i sondaggi, è l’unico indegno a governare. Che no, la nostra è una repubblica presidenziale de facto, e se cade un governo si deve tornare subito al voto. Che no, chi vuole sconfiggere Salvini deve provare a farlo su una gamba sola, e con la pistola scarica. Salvini può fare i governi che vuole, in Parlamento, scegliendosi gli alleati tra i suoi avversari del giorno prima, senza dover scontare nessun dazio. Il Pd no, il Pd deve giocare con regole diverse.

Lo stesso vale per i Tafazzi pentastellati, intendiamoci. Quelli che butterebbero nel cesso il 32% del 4 marzo per paura di qualche post su Facebook e Twitter, di una rivolta della base che non esiste - i militanti Cinque Stelle che vogliono l’accordo col Pd sono la stragrande maggioranza -, e degli ululati alla Luna di un Matteo Salvini mai così in difficoltà, nel nome di una purezza che ormai è stata abbandonata persino da Beppe Grillo, il più pragmatico della banda, insieme a un sorprendente Luigi Di Maio, che mai avremmo immaginato capace di gestire questa delicata transizione col piglio e la discrezione che sta dimostrando in queste ore.

Tutto dice sì a un accordo Pd-Cinque Stelle. Dalla convergenza programmatica, molto più semplice rispetto a quella giallo-verde, in cui fu necessario giustapporre due programmi incoerenti fra loro, che può contare sulla rinnovata attenzione del Pd (e dell’opinione pubblica alle tematiche ambientali). Alla convergenza di intenti di breve periodo, che si traduce nell’evitare lo spettro delle elezioni anticipate che regalerebbero governo e parlamento al centrodestra, grazie a una legge elettorale che sembra fatta apposta per far trionfare Salvini. Finanche la figura di Giuseppe Conte stesso, unico vero candidato al ruolo di presidente del consiglio, elettore di centrosinistra pentito, volto istituzionale del Movimento, uomo di fiducia del presidente Mattarella, nemesi di Salvini nelle ultime concitate settimane, appare essere l’uomo giusto al momento giusto, per gestire questa transizione senza che nessuno si faccia male.