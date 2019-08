Dimmi com’è fatto e lo compro subito: ecco il boom dei “claim” nelle etichette

Consumi

“Selettivi”, “startupper” e “sciure”: ecco le nuove categorie dei consumatori

Sei cluster per raccontare il mondo dei consumi all’italiana: così un osservatorio sui consumatori classifica i consumatori. Dai selettivi, che acquistano soprattutto online e scelgono prodotti freschi, alle Sciure and the city, il cluster più anziano e attento alla qualità, le tendenze si evolvono