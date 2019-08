L’Amazzonia è di tutti, non di Bolsonaro. E il sovranismo ambientale è una minaccia per la Terra

Il Novecento ha consacrato l’idea che la potestà sull’ambiente, e in particolare su ambienti rari, di particolare pregio così come sulle specie in via di estinzione, fosse una responsabilità globale, qualcosa da condividere oltre i confini nazionali. Gli Stati hanno dovuto adeguarsi. Se la Cina oggi spende miliardi per tutelare i Panda dall’estinzione, se l’Africa ha limitato al minimo la caccia grossa e ha trasformato vaste aree in parchi, se in America non si può più sparare ai bisonti, se noi stessi – anche volendo – non potremmo spianare Venezia per farne un porto oppure demolire il Colosseo per farne un parcheggio, è perché l’idea di “bene comune” si è estesa ben oltre i limiti dei confini nazionali e degli interessi dei singoli governi. Se questa convinzione si affievolisce, se passa il principio che ciascuno è titolare assoluto del patrimonio delimitato dalle mappe politiche, torneremmo alla rapacità pre-novecentesca del dissennato inquinamento dei grandi fiumi, dell’industria senza controlli, dei fumi e dei veleni senza limiti, in nome di uno sviluppo economico che ciascuno si gestisce come gli risulta più conveniente.

I segnali di un’inversione di tendenza ci sono e sono molto potenti. Non solo Trump, non solo Bolsonaro, ma anche più minute questioni di casa nostra ci rivelano l’affermarsi di un’ostilità crescente verso i costi e gli impegni legati alla difesa dell’ambiente o quantomeno a un suo sfruttamento equilibrato.

L’ondata di irrisione contro Greta Thumberg è uno di questi segnali. Un altro è l’inesausta battaglia delle regioni del Nord per l’abbattimento di orsi e lupi reintrodotti vent’anni fa nei parchi nazionali con faticose operazioni di riequilibro della fauna. Sono cose piccole se confrontate col colossale problema amazzonico e tuttavia sono tutte collegate alla narrazione sovranista e ne indicano una precisa direzione ideologica: l’estensione dello slogan “padroni a casa nostra” agli animali, all’ambiente, all’aria e all’acqua.

Anche in Brasile la filosofia sembra la stessa. Bolsonaro ha respinto l’offerta del G7 giudicandola un’interferenza, addirittura un atto neo-coloniale, qualcosa che limita la sovranità nazionale e il suo diritto a intervenire o non intervenire come meglio crede. È una narrazione per molti versi suggestiva e proprio per questo potrebbe farsi strada nello scenario della crisi globale, tra governi in perenne affanno economico, stufi di sacrificare potenziali risorse alla difesa dell’ambiente: la gran parte dell’Europa sembra al momento immune, i movimenti verdi vincono ovunque, ma bisogna cominciare a stare attenti.