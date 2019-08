Ti ricordi di quando i Cinque Stelle erano di sinistra?

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, un ex segretario di un grande partito di (centro) sinistra, stufo del caos che si stava creando attorno al suo nuovo partito da parte di un comico molto popolare (e molto discusso sotto molti punti di vista) che aveva iniziato a parlare di politica e acceso i riflettori, sfruttando la sua enorme platea, su temi come l’ambiente e i beni comuni, la tutela dei consumatori e il bisogno di farsi trovare pronti per “la fine del lavoro”, iniziando così a intaccare la granitica convinzione di tutto il popolo che non si riconosceva in Silvio Berlusconi di non avere nessuna alternativa rispetto al Partito Maggiore, ebbe a dire che se quel comico — che come massima provocazione aveva detto di voler correre alle Primarie per l’elezione del segretario del nuovo partito — avesse voluto fare politica seriamente, avrebbe dovuto farsi un partito da solo per vedere quanti voti sarebbe stato in grado di prendere.

La storia, poi, sapete benissimo com’è andata. L'infausta profezia di Piero Fassino è diventata ormai il caso scuola per raccontare la miopia di certa politica rispetto alle novità che si presentano nello scenario del dibattito. Una miopia che, al netto dei giudizi di valore che chiunque è in grado di farsi, ha fatto ben più di un danno al Partito Democratico. Soprattutto perché dall’altra parte c’era un Beppe Grillo in rampa di lancio, pronto a farsi portavoce (o meglio, ariete) della creatura immaginata da Gianroberto Casaleggio: il Movimento 5 Stelle.