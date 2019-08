Nessuno si salva da solo: da Conte a Trump, anche i leader populisti lo hanno capito

Il sostegno di Trump al governo Conte significa, oltre al caloroso auspicio di un governo stabile e duraturo, la presa d’atto che i tentativi di disgregazione dell’Europa, dall’interno, da Est e persino da Ovest (ricordiamo le campagne di Steve Bannon) sono per il momento falliti. E hanno trascinato al ribasso le azioni dei vari leader populisti, alcuni dei quali, come il consumato Viktor Orban, hanno avvertito in tempo la puzza di bruciato, mentre altri, come il Capitano spiaggiato, hanno pensato che i due forni fossero a Washington e a Mosca, mentre l’unico che conta per l’Italia sta a Bruxelles.

Il merito di «Giuseppi», l’eroe dei due «mandati», è di averlo capito in tempo, con insospettata astuzia politica, quando si è sfilato con toni durissimi dall’alleato Salvini e al tempo stesso ha preso le distanze, come parte terza e non come parte in causa, dal M5S che lo aveva scelto. Non sappiamo se in questa operazione abbia pensato alla strategia che ha portato all’Eliseo lo sconosciuto Macron, ma oggi il presidente francese e il gioco di pescar consensi a destra e a sinistra, collocandosi in un centro deideologizzato, con l’Europa come unica stella polare, sembra un riferimento obbligato.

La lezione del G7 di Biarritz va ovviamente molto al di là del nostro «Giuseppi». L’endorsment al Bisconte è la parte per il tutto. Grazie sopratutto all’attivismo diplomatico di Macron, hanno ritrovato senso e consistenza il concetto di multilateralismo e le sue varianti, il dialogo bilaterale e la cooperazione fra singoli Paesi quando non è possibile un approccio globale. Mentre le istituzioni internazionali (e gli stessi vari G grandi) segnano il passo per impotenza e veti incrociati, i tentativi egoisti di fare da soli – l’idea che l’interesse nazionale, peraltro mal calcolato, faccia aggio su tutto – mostrano crepe profonde e annunciano più tragedie che vantaggi sul breve e medio periodo.