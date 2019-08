Bacioni a Salvini. Ecco perché la vittoria alle europee è stata l'inizio della sua fine (per ora)

Fuori dal Viminale, tornato all’opposizione e scaricato anche da Donald Trump. Matteo Salvini ricorderà a lungo l’estate del suo suicidio politico. In pochi giorni il leader della Lega ha perso tutto: visibilità, potere, la possibilità di comandare la maggioranza del Parlamento. E la colpa è stata proprio la vittoria clamorosa alle elezioni europee. Dal 26 maggio Salvini è diventato il nemico numero uno dell’establishment europeo che prima ha isolato i sovranisti dalle cariche più importanti, poi ha istituzionalizzato il Movimento Cinque Stelle e infine ha convinto l’opposizione dem a fare un governo con i nemici di sempre. Così lo spread ieri ha chiuso a 183, Conte è diventato di colpo uno statista e la coalizione giallorossa sembra l’alleanza più naturale del mondo. Avviso per i naviganti complottisti: non c’è stato nessun colpo di Stato, né una trama ordita dal gruppo Bilderberg, ma una lenta azione di moral suasion sui protagonisti italiani da parte delle cancellerie internazionali e alcuni errori marchiani dello stesso Salvini che hanno accelerato il processo. Uno su tutti il discorso di Pescara in cui dopo mesi di stallo e con la paura di una legge di bilancio entro i limiti imposti dai trattati europei, il leader della Lega ha chiesto: «Pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo senza rallentamenti e senza palle al piede. Siamo in democrazia, chi sceglie Salvini sa cosa sceglie» Ecco, con la prospettiva di un governo che facesse il deficit al 5% senza rispettare i vincoli europei, e un Parlamento sovranista che potesse scegliere in libertà il prossimo presidente della Repubblica, il sistema ha attivato gli anticorpi. Per la paura di non avere contrappesi allo strapotere leghista, i politici italiani hanno rispolverato il loro schema migliore: tutti uniti contro l’uomo solo al comando.

Permetteteci il paragone: come il governo tecnico di Monti ha alimentato i sovranisti, così la vittoria della Lega alle elezioni europee ha creato la risposta più dura del sistema Europa. Con tutto il rispetto per Polonia e Ungheria, avere un governo totalmente sovranista in Italia senza pesi e contrappesi creerebbe molti più problemi all’eurozona. La conferma di una certa pressione internazionale l'ha data ieri sera Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, ospite del Berghem Fest. «Appare evidente nelle ultime ore la decisione da parte delle cancellerie internazionali di mettere sotto tutela l’Italia per evitare che andasse in una direzione non gradita. Questo governo viene concepito al G7 di Biarritz». Non è un caso che Donald Trump ieri abbia twittato il sostegno a Giuseppe Conte, dando il suo endorsement per la riconferma del presidente del Consiglio con un’altra coalizione di governo. Una bella botta per i sovranisti italiani e c'è un motivo se il leader della Lega non ha commentato dicendo di essere in silenzio stampa. Il presidente degli Stati Uniti ha scaricato Salvini per il Russiagate di Savoini? Forse, ma il G7 di Biarritz è stato solo l’ultimo stadio di un processo che è partito da molto lontano. Il primo passo dei leader europei è stato quello di creare a giugno un cordone sanitario per evitare che l’eurogruppo di Salvini e Le Pen al Parlamento europeo occupasse qualsiasi carica.