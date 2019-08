Dentro Giuseppi, fuori Matteo: il tweet di Trump è il segnale che il mondo è cambiato (e Salvini ha perso)

La notizia del giorno non è la nascita o meno del governo Conte Bis, né il tira e molla di Di Maio per una poltrona per sé. No, la notizia del giorno è un tweet di Donald Trump. Un tweet goffo e involontariamente comico, nello stile del presidente americano, ma terribilmente pesante. Perché arriva con un tempismo perfetto, attorno alle 16,30, a pochi minuti dalla riapertura della trattativa per la formazione del nuovo governo Pd-Cinque Stelle. E poco importa che nel tweet, The Donald chiami Conte “Giuseppi”. Poco importa, pure, che quel tweet suoni come un excusatio intempestiva dopo l’incontro bilaterale promesso e fatto saltare due giorni prima, al G7 di Biarritz. Poco importa. Perché quel tweet seppellisce l’internazionale sovranista ed è l’attestazione che molto più di qualcosa è cambiato negli ultimi mesi, dopo le elezioni europee del 28 maggio.

Intendiamoci: Trump è rimasto Trump. Il tweet successivo è un elogio sperticato al presidente Jair Bolsonaro, e al suo gran rifiuto dei 20 milioni “neocoloniali” dei grandi del mondo per spegnere gli incendi in Amazzonia. Quel che è cambiato è il mondo attorno a lui. E Trump - meglio, l’amministrazione americana - sta agendo di conseguenza. È cambiato che l’economia del pianeta si sta fermando, e non è più tempo di guerre di dazi tra Usa e Cina, né di guerre commerciali tra Usa e Germania. È cambiato che a Bruxelles si è insediata una Commissione Europea guidata da un ex ministro della difesa, Ursula von der Leyen, favorevole alla creazione di un esercito europeo sotto al cappello della Nato, che si traduce in quell’aumento delle spese militari del Vecchio Continente che Trump auspica da quando ha messo piede nell’Ala Ovest della Casa Bianca, oggi più che mai, dopo che la Turchia si è messa a comprare armi dalla Russia. Ed è cambiato l’atteggiamento con la Russia di Putin e i suoi storici protegée, dal Venezuela di Maduro all’Iran degli Ayatollah.