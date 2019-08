Lorenzo Pregliasco: “Cinque Stelle-Pd? Dureranno poco. E non toglieranno voti a Salvini”

C’è poi la partita regionale…

Ricordo una situazione simile nel 2007-2008, quando c’era il governo di sinistra a livello nazionale e il centro destra in buona parte del Nord. È vero che non c’era la stessa compattezza che vediamo oggi: le regioni settentrionali hanno di fatto espulso la sinistra e i 5 stelle dai governi locali. Per tempi, sistemi elettorali e risonanza, è normale comunque che possa esserci un disallineamento tra regioni e governo nazionale. Fa un po’ sorridere, però, quella retorica pubblicistica del partito del Pil, che nei mesi scorsi ci raccontava come il Nord, o per meglio dire, parte dei settori imprenditoriale di esso, fossero irritati e delusi dal governo Lega-5 stelle; ecco chissà come verrà vissuto un governo sinistra-Movimento 5 stelle.

E poi aldilà del nord, sarà interessante vedere il balance of power, ovvero l’equilibrio dei poteri locali quando si rinnoveranno, nel complesso, tutte le elezioni regionali.

Quale rischio si corre nel sigillare un nuovo matrimonio senza elezioni?

Già è difficilmente comunicabile un matrimonio simile, in quanto viene a togliere alcune delle ragioni essenziali del M5s e del Pd, specularmente. È chiaramente anche un’opportunità per dire che in questo modo tieni fuori dal governo il pericolo Salvini, in quello che si è consumato come un cortocircuito da lui stesso innescato, a margine anche della follia dell’ultimo mese che, a mio avviso, difficilmente aiuterà a migliorare il rapporto tra opinione pubblica e politica in Italia. Il rischio c’è nel ripetere, in termini di leadership e protagonisti, i governi passati. E in particolare per il M5s c’è la questione di aver sostituito da un momento all’altro la Lega con il Pd, il che implica un cambio di alcuni valori di fondo i quali dovranno essere spiegati all’elettorato.

Detto questo, anche se instabili e parziali, i dati che hanno spinto le manovre del Movimento 5 stelle un anno fa, non saranno li stessi dopo l’alleanza con il Pd.

Si può considerare Salvini il grande sconfitto?

È chiaro che perderebbe il potere, e non è poco. Perderebbe quella centralità politica, amministrativa e di gestione, che aveva conquistato nel derby interno al centro destra con Forza Italia. Il tema però è che non cambierebbe in maniera sostanziale i rapporti di forza nel Paese: quando leggo, dati comunque ancora poco affidabili, il crollo della Lega sotto il 33%, in realtà fa ridere in quanto non cambia praticamente nulla rispetto alla competitività del governo del Paese. Cambia forse nel rapporto tra gli alleati, tra Salvini, la Meloni con Toti e via dicendo, ma non avvicina sicuramente né il Pd né i 5 stelle alla soglia per essere il partito di maggioranza per governare da soli.