Altro che sesso, droga e rock’n’roll: Mick Jagger a vent’anni pensava alla sua pensione

La punta di diamante dei Rolling Stones è inarrestabile: a 76 anni, nonostante la recente operazione al cuore, ha già ripreso il tour della band calcando i più prestigiosi palchi degli States.

Molti forse non sanno che prima del grande successo, quando Jagger iniziava a muovere i primi passi da cantante, si faceva assistere dal commercialista Laurence Myers al fine di pianificare una corretta gestione dei propri risparmi così da costruirsi una stabilità economica per il futuro. Nel suo libro il commercialista riporta che a vent’anni il giovane Mick Jagger gli confidava:

“Dopo tutto Laurence, non farò il cantante rock dopo i 60 anni.”

Le sue previsioni sulla futura carriera da artista erano errate tuttavia il cantante, probabilmente anche grazie ai suoi studi in ambito economico, sapeva bene che la vita non è solo uno “spasso” e che per poter vivere al meglio è necessario fare scelte coraggiose e consapevoli.

