Felandina, arriva lo sgombero del ghetto: ma ora i migranti non sanno dove andare

Metaponto, Basilicata. Finalmente sono arrivati i bagni chimici. Ieri mattina le forze dell’ordine hanno eseguito lo sgombero della Felandina, la struttura di capannoni abbandonati in cui vivevano centinaia di migranti che da anni lavorano come braccianti agricoli e dove il 7 agosto è morta una donna, madre di due figli, di origine nigeriana a causa di un incendio divampato per ragioni ancora da chiarire (come scritto nel precedente articolo). Durante i mesi scorsi associazioni e volontari avevano cercato invano di fare in modo che nel ghetto, sprovvisto di luce e gas, fossero almeno introdotti dei bagni chimici a vantaggio degli abitanti e dell’igiene pubblica. Sono arrivati ieri, affinché le forze dell’ordine potessero svolgere il loro lavoro senza ricorrere all’unico bagno della zona, quello del bar nell’area di servizio del distributore di benzina che si trova sul lato opposto della strada statale Basentana su cui si affaccia la struttura della Felandina.

«Se avessi emesso l’ordinanza dopo la morte della ragazza sarei stato colpevole di omicidio colposo, invece ho emesso l’ordinanza prima del tragico evento» dice a Linkiesta Domenico Tataranno, sindaco del Comune di Bernalda che ha disposto lo sgombero. Dal sopralluogo voluto da lui stesso a inizio maggio ed effettuato dall’azienda sanitaria locale, che a luglio ha accordato il permesso a Medici senza Frontiere di assistere gli abitanti della Felandina dopo una convenzione che la scioglie da ogni onere economico, «sono emerse condizioni igienico-sanitarie inaccettabili che mettono a rischio l’incolumità degli occupanti». È per la loro sicurezza, dice, che ha emesso l’ordinanza di sgombero. E aggiunge: «chi, come Mimmo Lucano, ha elaborato modelli di accoglienza autonomi, sfuggendo al Ministero dell’Interno, è poi incorso in problemi giudiziari. La competenza del sindaco non è sistemare i migranti ma garantire l’incolumità e la salute pubblica. Come non è concesso a nessuno, in Italia, di occupare abusivamente un luogo, non è concesso nemmeno a chi ha regolare permesso di soggiorno». In ogni caso, ribadisce, è per la sicurezza dei braccianti che li ha fatti sgomberare. Sì, ma dove andranno? «Molti di loro sono normali lavoratori, cittadini a piede libero, non posso costringerli ad andare in un posto o in un centro di accoglienza».

Il 22 febbraio 2019 il sindaco di Bernalda aveva scritto al Ministro dell’Interno Matteo Salvini una lettera («una PEC, con ricevuta di avvenuta ricezione») in cui definiva la Felandina «una vera e propria baraccopoli fuori da ogni circuito istituzionale» e si lamentava: «A nulla è valso l’impegno della mia amministrazione comunale che, di concerto con la Prefettura e tutte le forze dell’ordine, attraverso diverse azioni di sgombero, ha cercato vanamente di ripristinare la legalità. I luoghi in cui si sono insediati gli extracomunitari rappresentano il paradigma della malagestio che ha caratterizzato la Basilicata negli ultimi anni». La lettera proseguiva con un appello accorato: «Ci sentiamo soli e lo siamo ancora di più quando dobbiamo fronteggiare, con grande imbarazzo, i cittadini residenti che, giustamente, si chiedono e ci chiedono se le regole normative sono uguali per tutti o esistano individui a cui è concesso il privilegio di non rispettare alcuna legge». «L’indignazione della mia comunità» avvertiva sul finale il sindaco «sta montando e problemi, anche gravi, potrebbero verificarsi a breve se lo Stato non prenderà pronti, seri e risolutivi provvedimenti».