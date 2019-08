Ilva, Alitalia, Anpal e le altre: ecco tutte le emergenze del prossimo governo

Ma l’Ilva non è la sola a dipendere da quella formuletta “salvo intese”. Nello stesso decreto avrebbero dovuto esser risolte o tamponate altre crisi aziendali che da tempo popolano il Mise che fu di Luigi Di Maio. In primi la crisi della Whirlpool di Napoli, per la quale erano previsti finanziamenti destinati alla decontribuzione dei contratti di solidarietà. A seguire la Blutec di Termini Imerese e la crisi dell’ex Alcoa. Nello stesso testo era prevista la proroga del sussidio per circa 8.500 ex lavoratori socialmente utili, molti dei quali in Campania; le nuove tutele per i rider, i ciclofattorini delle consegne a domicilio dopo un anno di promesse; e ancora la stabilizzazione dei 654 precari dell’Agenzia nazionale delle politiche attive.

L’Anpal, quella che ha assunto da poco i navigator del reddito di cittadinanza (tranne quelli campani, che sono in sciopero della fame), a breve potrebbe rimanere senza presidente. Visto che, senza l’ombrello di Di Maio al ministero del lavoro, è molto probabile che l’italoamericano Mimmo Parisi, chiamato in Italia dal Mississippi per importare il suo modello di politiche attive, faccia le valigie per tornare Oltreoceano. D’altronde l’aspettativa dalla Mississippi State University, chiesta a malincuore dopo aver fatto notare l’incompatibilità con il suo incarico in Italia, scade a fine anno. E i navigator potrebbero così restare senza il loro “papà”, come più volte Di Maio lo ha definito. E senza un sistema strutturato di politiche attive da mettere subito in campo per la fase 2 del reddito di cittadinanza. Che a questo punto andrebbe subito potenziato per evitare di fermarsi a semplice elargizione di denaro, come accaduto finora.