La vera novità, presidente Conte? Rimettiamo cultura ed educazione al centro di tutto

Non abbiamo il petrolio e nemmeno il gas. Non abbiamo le materie prime. Non abbiamo un sistema finanziario che getta dall’elicottero i soldi per le nostre iniziative imprenditoriale. Non abbiamo nemmeno un territorio centrale e pianeggiante, né siamo crocevia strategico degli scambi internazionali. Siamo un Paese che è diventato la terza economia europea grazie alle sue persone, alle sue intelligenze, individuali e collettive. E, senza troppe false modestie, siamo diventati uno dei più grandi Paesi al mondo grazie alla nostra capacità di trasformare la cultura in valore economico e sociale.

Ecco perché è da qui che bisogna ripartire. E non servono effetti speciali, ministri superstar, irrealizzabili piani Marshall. Basta metterci un po’ la testa da Palazzo Chigi, che sostenga il buon lavoro dei ministeri di questi ultimi anni, con più risorse e più attenzione. Basta mettere la scuola, l’educazione, la cultura in cima alle priorità di questo esecutivo, per marcare la novità. Perché è dura che lo siano, caro Presidente Conte, quando nemmeno si nominano la cultura e l’educazione nel proprio discorso di insediamento alle Camere, com’è avvenuto un anno fa, nell’atto di insediamento del suo governo sostenuto da Lega e Cinque Stelle.