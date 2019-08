Un Movimento senza leader: ora nei Cinque Stelle non comanda più nessuno

Il governo giallorosso non è ancora nato ma nei Cinque Stelle insieme all’euforia rilasciata dal soddisfatto istinto di sopravvivenza - al governo e in Parlamento - serpeggia già un oscuro presagio. Che il Movimento possa fare una brutta fine, che il suo futuro è buio. E non perché abbia perso anima e identità – figurarsi, il M5s ha mille anime e ha avuto almeno tre identità fino a oggi: la piazza, il populismo di governo e il partito sistema – no, è una questione più strutturale, più concreta. Il movimento è una macchina politicamente fuori controllo che rischia di schiantarsi al primo serio tornante. Detto ancora più chiaramente nel Movimento oggi non c’è più un leader riconosciuto, non c’è più un papa ma almeno cinque chiese autocefale che hanno un loro riferimento e che si muovono su logiche autonome: La Casaleggio, Grillo, Di Maio, i gruppi parlamentari e ultimo, ma non ultimo, Giuseppe Conte.

La crisi di governo – che pure Di Maio ha saputo gestire con grande lucidità e realismo – ha costituito per il movimento una prova severa: la seconda dopo la cruda sconfitta alle elezioni europee. Due colpi ravvicinati, due stress test severissimi, che hanno fatto emergere il dark side, l’ombra del movimento: contraddizioni interne, guerre di potere, divergenze strategiche, ambizioni personali non hanno più avuto un perimetro virtuoso di contenimento. E sono esplose. Assieme agli equilibri consolidati, generando una crisi di leadership e di confusione nella catena di comando.

È sufficiente porsi di fronte ai fatti per capire l’evidenza: a parte Beppe Grillo – che da sempre ha guardato a sinistra e al Pd, tanto da aver pensato una volta di candidarsi alle primarie dem – nessuno dei leader e degli esponenti più in vista del Cinquestelle voleva davvero l’accordo con il Pd. Non lo voleva Luigi di Maio – che poi si è adeguato – ma che avrebbe accolto volentieri l’offerta tardiva del premierato da parte di Salvini così da poter riprendere dalla tolda di comando di Palazzo Chigi la marcia comune con la Lega. Non lo voleva Davide Casaleggio, a sua volta non ostile alla Lega e soprattutto preoccupato che l’abbraccio col Pd sia sul medio periodo fatale sia per il movimento sia soprattutto per il suo brand aziendale. Si è adeguato, perché l’idea della decimazione parlamentare in eventuali elezioni, che significa crollo di introiti per la struttura politica, lo ha fatto tremare. Non lo voleva Alessandro di Battista, l’ala massimalista che ha sempre spinto alle elezioni, convinto che l’intransigenza delle origini ritrovate potesse costituire per il movimento un lavacro purificatore e per lui l’occasione di smettere la vita bohémienne con uno stipendio da parlamentare.