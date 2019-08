Il futuro della medicina è già iniziato: ecco il nuovo “medico-ingegnere”

niente accumulo

Non comprare libri, prendili in biblioteca. In America ti mostrano su uno scontrino anche quanto risparmi

Per un popolo che ha scarsa propensione alla lettura, il prezzo dei libri è spesso proibitivo. Per fortuna esistono le biblioteche: rispettando alcuni limiti temporali e mantenendo buone le condizioni dei volumi, si può leggere tutto spendendo zero