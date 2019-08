Il Mediterraneo è in pericolo, ma nessuno se ne prende cura

A livello regolamentare però alcuni passi avanti sono stati fatti. In particolare, secondo quanto stabilito all’undicesimo punto degli Aichi Target del Piano strategico per la biodiversità 2011-202011 (punto di riferimento per tutto il sistema delle Nazioni Unite) entro il 2020 il 10% delle aree marine e costiere dovrebbero essere gestite e protette attraverso un sistema adeguato ed efficace.

Inoltre, l’Obiettivo 14 “La vita sott’acqua” per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite pone anch’esso l’accento sulla gestione in modo sostenibile e sulla protezione dell’ecosistema marino e costiero. Tuttavia, i programmi ad hoc – di cui solo pochi basati su pratiche di gestione incentrate sulla preservazione degli ecosistemi – risultano ancora scarsi, con pochi sistemi di controllo e monitoraggio che li rende spesso inefficaci.

Alla luce di tale contesto diventa quindi necessario lavorare su aspetti specifici per migliorare lo stato di conservazione della biodiversità nel Mediterraneo. La regione infatti presenta un gap in termini di consapevolezza della sua biodiversità con lacune significative per quanto riguarda la raccolta di elementi di carattere quantitativo, soprattutto nella parte meridionale; l'aumento delle attività umane che si svolgono sulle sue acque e lungo il loro corso non è bilanciato da misure conservative adeguate a causa della scarsità di finanziamenti da parte degli Stati che affacciano sulle sue coste; la governance delle aree protette è limitata, e addirittura inferiore se si fa riferimento a pratiche di gestione basate sulla conservazione degli ecosistemi. Gli obiettivi richiesti dalle organizzazioni internazionali sono chiari ma per raggiungerli occorre compiere molti più sforzi per preservare la biodiversità del nostro mare.